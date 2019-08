“Sono innamorata di lui”. Francesca Fialdini confessa: “L’ho conosciuto in tv”

C’è ancora Francesca Fialdini ad animare le cronache di gossip della nostra estate. L’abbiamo vista protagonista di scatti incredibilmente sexy su Instagram, tra bikini mozzafiato e pose sensuali, ma adesso sono le indiscrezioni, le voci sulla vita privata a stuzzicare la fantasia dei fan. E stavolta è direttamente lei, con le sue parole, a rinvigorire e a infuocare le trame. Perché in una recente intervista la conduttrice ha fatto ammissioni forti.

La titolare de La Vita in Diretta, che di anni ne ha trentanove, ha infatti dichiarato di essere innamorata. Una notizia che subito è diventata virale su internet e che sta facendo scervellare tantissimi appassionati. Francesca Fialdini però non ha voluto rivelare il nome e dice di essere totalmente presa dalla partenza del nuovo programma, A Ruota Libera, la cui programmazione è prevista per il prossimo autunno sulla Rai. Ma il cuore, intanto, palpita forte. Continua a leggere dopo la foto.









Non è ancora pronta, ha detto Francesca Fialdini, per dichiarare chi sia l’uomo di cui si è innamorata. Ma qualche accenno alla sua persona c’è stato, con qualche piccolo indizio buttato là nell’intervista: “Lui l’ho conosciuto proprio grazie a ‘La Vita in Diretta’ ma per il momento voglio tenerlo per me”. Il mistero insomma si infittisce e l’intervista, esclusiva del magazine di gossip e spettacolo Vero Tv, diventa proprio bollente. Già partito infatti il toto-fidanzato con i followers che si sono scatenati nel trovare l’innamorato della conduttrice. Continua a leggere dopo la foto.





“È stata proprio la trasmissione con Tiberio Timperi a portarmi la persona di cui sono pazza: è un telespettatore molto speciale e prima o poi riuscirò a parlarne” ha detto Francesca Fialdini. Ma perché non è andata avanti nella confessione? Lei si è giustificata dicendo che gli amori, soprattutto all’inizio, vanno custoditi, protetti, cullati, per non farli subito diventare di pubblico dominio: “lasciatemelo un pochino ancora per me!”. Continua a leggere dopo la foto.





Intanto Francesca Fialdini pensa al futuro, al lavoro, dando qualche dettaglio sul nuovo programma: “A ruota libera sarà un happening show tra storie e divertimento per un pomeriggio che diventi allegro”. Non ci sarà al suo fianco Tiberio Tamperi, ma lei è sicura: “Lui mi verrà a trovare, perché mi dovrebbe mancare? Noi siamo stati veri ed erano verissime pure le nostre polemiche perché le persone litigano ma poi fanno pace se sono intelligenti…”.

Arisa ‘esplosiva’ a tutto seno: compie 37 anni e regala un primo piano pazzesco