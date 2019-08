“Senza fiato”. Il lato b di Silvia Toffanin è un’opera d’arte: così a 39 anni (e 2 gravidanze)

Tempo di vacanze per Silvia Toffanin. La conduttrice di ‘Verissimo’, con il marito Piersilvio Berlusconi e i due figli, si trova al mare, dove si gode un po’ di relax prima di tornare al lavoro in vista della nuova stagione del programma del sabato pomeriggio. Nonostante i molti rumor su una possibile crisi di coppia che circolano a più riprese, la loro relazione procede a gonfie vele e in una recente intervista è stata proprio la Toffanin, di solito riservatissima e attenta e preservare la sua privacy, a raccontare la ricetta del loro amore.

“In realtà sto bene a casa. Preferisco godermi la mia famiglia, passare del tempo con i miei figli e il mio compagno”. La storia con Pier Silvio va avanti da quasi 20 anni, esattamente dal 2001. Silvia Toffanin e Pier Silvio, dunque, sono uniti e innamoratissimi ma non si sono ancora giurati amore eterno. In tutti questi anni, infatti, la coppia non è mai convolata a nozze. (Continua a leggere dopo la foto)









La stessa conduttrice in più di un’intervista ha dichiarato di sentirsi completa già così: “Non ne sento la necessità. Sto benissimo: sono amata, amo”, aveva confidato tempo fa in un’intervista concessa al quotidiano Repubblica. A quanto pare la passione, per Silvia Toffanin è un condimento fondamentale: il segreto per mantenerla sempre viva forse è proprio la distanza. È proprio nei periodi di separazione dovuti a trasferte lavorative, che nel matrimonio ci si desidera più che mai, avvertendo la mancanza l’uno dell’altra: “Sentirne la mancanza e non vedere l’ora di riabbracciarlo è un sentimento importante che mi fa stare bene: tiene vivo il nostro amore”. (Continua a leggere dopo la foto)





Attualmente in vacanza con la sua famiglia a Calvi, in Francia, la nota presentatrice sfoggia una linea semplicemente perfetta: addominali scolpiti, braccia e gambe toniche, ‘lato b’ marmoreo, frutto certamente di una dieta bilanciata e duri allenamenti. A 39 anni la Toffanin può ancora sfoggiare un fisico da ragazzina. Silvia Toffanin, nonostante abbia un fisico filiforme, durante l’ultima gravidanza ha preso ben 28 chili, che però è riuscita a smaltire subito e alla grande. (Continua a leggere dopo la foto)





Merito dello sport, che pratica con costanza ormai da anni e che le ha permesso di tornare subito in forma. Silvia è una vera fanatica dell’attività fisica: equitazione, kick boxing, palestra e danza sono solo alcune delle attività a cui la bella conduttrice si dedica nel tempo libero che le hanno giovato sia prima che dopo il parto.

