Ilary Blasi si gode le vacanze estive insieme alla famiglia, a Sabaudia, dove i coniugi Totti hanno una splendida villa. Pochi giorni fa Oggi li ha immortalati in spiaggia tra giochi e risate, prima di ricominciare la scuola e il lavoro. A settembre, infatti, per Ilary Blasi ci sarà una nuova scommessa. Insieme ad Alvin condurrà il programma Euro Games, la rivisitazione dello storico ”Giochi senza frontiere”.

L’edizione rinnovata dello storico programma mette in pista Italia, Spagna, Germania e Svizzera e come anticipa Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola martedì 13 agosto vede la partecipazione di un giudice d’eccezione, ovvero Jury Chechi, l’ex ginnasta 49enne soprannominato ‘Il signore degli anelli’ e vincitore dell’Olimpiade nel 1996. La famiglia si gode il relax. A giugno l’ex capitano della Roma si è dimesso da dirigente e lo ha spiegato in una lunga conferenza stampa. “Mi dimetto dal mio ruolo nella Roma”, aveva detto Francesco Totti salutando il club dopo una vita passata in giallorosso. (Continua a leggere dopo la foto)









La bandiera aveva annunciato il doloroso addio in conferenza stampa al Salone d’Onore del Coni: “Alle 12.41 ho inviato via mail le dimissioni al Ceo Fienga. È un giorno pesante – aveva dichiarato – ma viste le condizioni era il momento giusto di prendere questa decisione, non ho mai avuto la possibilità di poter esprimere il mio lavoro. Non è il momento di essere pro Pallotta, pro Baldini. È normale che, come ho sempre detto, i presidenti passano, le bandiere no. Ho riflettuto tanto e non è stata colpa mia l’essere arrivati a questa decisione”. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo aver lasciato il ruolo da dirigente, Francesco Totti ha trascorso le vacanze insieme alla famiglia. La coppia ha scelto Sabaudia, loro meta preferita, e in queste ore, in rete, è circolato un video esilarante che vede protagonisti l’ex capitano e la bella Ilary Blasi. Francesco Totti ha dato spettacolo in uno sport diverso: il beach volley. Una grande folla di bagnanti si è subito radunata sulla spiaggia di Sabaudia, in provincia di Latina, per assistere alla partita. L’ex capitano quando non è riuscito a rispondere con le mani, ha usato le parti del corpo con cui più si trova a suo agio: i piedi. (Continua a leggere dopo la foto)





Le prodezze del ‘Pupone’ sono state immortalate dalla moglie Ilary Blasi, spettatrice d’eccezione, che ha registrato un video con il proprio smartphone. E mentre si è avvicinata al pubblico che si era fermato per riprendere Francesco Totti all’opera, la conduttrice ha lanciato una sfida: “Stiamo per lanciare una nuova sfida: dopo la partita ci sarà una giuria che annuserà l’ascella di ogni giocatore e decreterà il vincitore dell’ascella 2019”, ha chiesto divertita Ilary Blasi al pubblico.

