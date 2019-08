Veronica Maya sirenetta al mare. La conduttrice e il marito sono protagonisti di un romantico scatto che li mostra abbracciati con lo sfondo di un bellissimo tramonto alle isole Eolie. La foto di coppia tra la conduttrice e il chirurgo fa sognare i romantici e stuzzica i maliziosi, il cui sguardo non può che posarsi sulle curve della Maya. “Abbracciami… finché cala il sole e anche oltre”, scrive la conduttrice a corredo dell’immagine pubblicata sul suo account Instagram.

Cinto da un perizoma di un colore verde acceso, il lato b della conduttrice diventa il protagonista assoluto della foto e i fan apprezzano con commenti e decine e decine di like. “Che meraviglia di sedere”, si legge sotto gli scatti che ritraggono Veronica e Marco su Instagram. “Posso zoomare?”, “Veronica sei sempre più sexy e sensuale”, “Corpo superbo”, “Beato lui. Chiamami se lo molli”. E ancora: “Fisico mozzafiato!”, “Che meraviglia”. Sembrano addirittura dimenticate le critiche che hanno spesso visto la Maya al centro della polemica per il ricorso ai ritocchini estetici (il marito è un chirurgo). (Continua a leggere dopo la foto)









Pochi giorni fa la conduttrice è stata fotografata al mare, in topless. Le vacanze della Maya però, sono anche all’insegna della semplicità: “Del resto è la prima dopo tanto tempo in cui posso fare vacanze vere, senza spostarmi continuamente da un posto all’altro per via del lavoro”, racconta lei al settimanale ”Nuovo”, che l’ha immortalata splendente mentre si gode il sole e il mare della bellissima Formentera. La conduttrice non è presente nei palinsesti Rai autunnali, ma non si dà per vinta. (Continua a leggere dopo la foto)





“I progetti sono molti e tenuti al caldo. lo non mi fermo”, assicura. In grande forma e sempre legatissima a Marco Moraci, il chirurgo plastico cui ha detto “Sì” per tre volte, tra il rito civile a Napoli, la celebrazione simbolica ai Caraibi e la cerimonia in chiesa a Piano di Sorrento. Veronica Maya quindi, ha deciso di passare l’estate in luna di miele “allargata” con il marito ed i tre figli: Riccardo Filippo, Tancredi Francesco e Katia Eleonora, che la coppia porta sempre con sé, anche a Formentera. (Continua a leggere dopo la foto)





“Come avrei potuto non far vivere ai bimbi un vero paradiso, tra l’altro a due ore da Napoli? Negli ultimi anni l’offerta turistica si è risolta molto di più alle famiglie. Aperitivi fino al tramonto? Si, certo, ma accompagnati da spettacoli per i più piccoli. Insomma, ci si diverte insieme e soprattutto si sta in spiaggia tutta la giornata. Basta davvero poco per sentirsi bene”.

