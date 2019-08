Siamo abituati a vedere Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi teneri e innamorati, ma anche nella coppia più solida e affiatata ogni tanto ci scappa la lite. Come immortalato dai fotografi di ”Diva e Donna”. Durante un bagno nelle acque limpide della Sardegna, gli animi della showgirl e dell’imprenditore si sono scaldati ed è andato in scena un acceso faccia a faccia.

Volti tesi e gesti pieni di rabbia. Sarà colpa della gelosia (che fa vivere Michelle sul ‘chi va là) oppure di qualche altro fattore ignoto, ma la lite tra la Hunziker e Tomaso Trussardi non passa inosservata. Come detto, a immortalare il diverbio è stato il settimanale Diva e Donna, che con alcuni scatti documenta uno scambio di battute dal tenore decisamente poco romantico. Poi, sotto l’ombrellone, è tornato il sereno. Quello tra Michelle Hunziker è un amore unico, da favola, ma ancorato all dinamiche di un rapporto ‘normale’ e quindi identico a tanti. (Continua a leggere dopo la foto)









La stessa conduttrice non ha mai fatto mistero della natura ‘litigarella’ della loro unione. Niente di irrecuperabile, ovviamente, anche perché bastano pochi minuti e per la coppia (come in Sardegna) torna il sereno. Al settimanale F, Michelle aveva parlato apertamente dei contrasti frequenti con suo marito: “Noi siamo partiti litigando, ma tenendoci per mano abbiamo percorso parecchi chilometri (…). I cuoricini non bastano se non costruisci qualcosa con il confronto, lo scontro, la fatica“. (Continua a leggere dopo la foto)





Pochi giorni fa la famiglia si trovava in vacanza in montagna e la conduttrice è stata presa di mira dopo che i follower hanno notato una stella alpina, una specie protetta che non può essere raccolto in alta montagna, sbucare dalla tasca della giacca. A poche ore di distanza dall’impazzare della polemica è però arrivata la smentita della diretta interessata che, in video con la sua amica Serena Autieri, spiega cosa sia realmente successo durante quella scalata. (Continua a leggere dopo la foto)





Stando alla versione della svizzera, infatti, la stella alpina sarebbe semplicemente un regalo della guida che le ha condotte sulla strada ferrata. L’uomo avrebbe una piccola coltivazione domestica di stelle alpine e avrebbe quindi deciso di ricompensare le fatiche di Michelle Hunziker con un omaggio floreale originale.

“Non ce la faccio…”. Andrea Roncato scoppia in lacrime. Il bellissimo gesto di Pierluigi Diaco