Lapo Elkann è tornato. E in vacanza spunta la nuova (bellissima) fidanzata

C’è ancora una volta Lapo Elkann a tenere banco sui siti di gossip. Il rampollo della famiglia Agnelli è tornato a far parlare della sua persona e soprattutto della sua vita amorosa dopo che i paparazzi lo hanno beccato nei giorni scorsi in compagnia di una nuova, inedita fiamma. C’è quindi da aggiornare la lista, praticamente infinita, di volti e corpi femminili che sono stati al suo fianco o che sono stati, anche solamente per una notte, pizzicati con lui.

È il settimanale specializzato in gossip, Oggi, ha riportare le foto del nuovo amore di Lapo, mentre passeggia tranquillo e beato a Sankt Moritz, senza sapere che c’era un obiettivo messo proprio sul suo faccione. E soprattutto su quello della splendida ragazza che era al so fianco. Le informazioni sul suo conto sono pochissime e ancora non si sanno molte cose su questa relazione. Di certo c’è che bisogna aggiornare il file degli amori di Lapo. Continua a leggere dopo la foto.









La modella al suo fianco si dovrebbe chiamare Laila e, il condizionale continua ad essere un obbligo, avrebbe origini africane. Non si sa di più e anche i social non sono d’aiuto per quanto riguarda informazioni aggiuntive. Di lei si sa pochissimo, di loro due insieme, poi, ancora di meno: non si sa quando è iniziata, perché, come si sono incontrati, da quanto tempo va avanti. I sorrisi di entrambi però lasciano ben sperare e Lapo Elkann sembra veramente felice, tranquillo e sereno in compagnia della sua nuova fiamma. E chissà che non possa essere quella giusta, finalmente. Continua a leggere dopo la foto.





Ma la lista degli amori di Lapo Elkann è veramente infinita. All’inizio fu Martina Stella, protagonista di una storia d’amore naufragata nel 2005. Poi ecco Bianca Brandolini d’Adda e, dopo ancora, la ricchissima ragazza originaria del Kazakistan, Goga Ashkenazi. Amori leggeri, rapidi, che sono finiti in fretta. Così come quello con Carlotta Loverini Botta, gallerista e collaboratrice della rivista specializzata di moda, Vogue. E ora ecco Laila. Continua a leggere dopo la foto.





Eppure era un periodo che Lapo Elkann si teneva a distanza di sicurezza da gossip e riflettori della ribalta. Addirittura aveva scelto di spegnere i suoi canali social, per isolarsi, riprendersi meglio dalle situazioni troppo complicate di cui era stato protagonista. E forse godersi il nuovo amore, in santa pace.

