Anche Charlotte Casiraghi e il neo marito Dimitri Rassam si godono l’estate. Dopo le nozze, prima con la cerimonia civile a Palazzo Grimaldi sabato 1 giugno, poi il 29, ma in assoluto riserbo, quella religiosa in Provenza i genitori del piccolo Baltazaar sono stati immortalati sulla spiaggia vip di Cap Ferrat. L’incantevole figlia di Carolina di Monaco e il figlio di Carole Bouquet hanno avuto il primo figlio insieme 9 mesi fa. Charlotte è già mamma di Raphaël, nato nel 2013 dall’amore con l’attore Gad Elmaleh, Dimitri invece aveva già avuto Darva dal matrimonio con la modella Masha Novoselova.

È il settimanale Oggi a pubblicare le immagini esclusive. E a lanciare un gossip bomba. La coppia è stata infatti intercettata dai paparazzi in spiaggia con il figlioletto e l’outfit della bellissima Charlotte non è passato inosservato. No, non (solo) perché è un’icona di stile, classe ed eleganza. (Continua dopo la foto)









La principessina indossa un costume intero con una camicia bianca a fantasia che sembra annodata apposta per evidenziare la rotondità del basso ventre, scrive la rivista. Aspetta già il terzo figlio, il secondo da Dimitri Rassam? Dal costume si nota un rigonfiamento evidente dell’addome e, inoltre, quando i fotografi insistono nell’inquadrarla dai gommoni al largo, Charlotte fa il broncio, nasconde il viso e si tocca la pancia. (Continua dopo la foto)





Altro ‘indizio’ in questo senso, scrive ancora Oggi, il fatto che lasci portare al marito il figlio Baltazaar in braccio come se stesse evitando pesi. Di rumor sul conto della principessina circolano in continuazione. Prima delle nozze e poco dopo la nascita del loro primogentio, addirittura, si vociferava che tra loro fosse finita. E per zittire il gossip, che si faceva sempre più insistente, la coppia si è vista costretta a diramare un comunicato. (Continua dopo le foto)







Ora queste foto al mare che sembrano fugare ogni dubbio sulla terza gravidanza di Charlotte. Sarà davvero incinta? Se così fosse, aggiunge ancora il settimanale che pubblica queste foto in esclusiva, questo presunto figlio in arrivo sarebbe una novità in tutti i sensi per lei, che finora non ha mai partorito nelle vesti di moglie. Da Palazzo tutto tace, ma certo, questi scatti hanno già fatto il giro della rete e chissà, magari presto arriverà un comunicato ufficiale…

