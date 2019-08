Stefano Bettarini choc: “Ecco cosa mi ha fatto Nicoletta”

Neanche la partecipazione all’edizione dello scorso anno di Temptation Island Vip ha saputo placare la gelosia di Nicoletta Larini. Lo ha raccontato il suo fidanzato, Stefano Bettarini, che racconta come la stilista abbia ingaggiato un detective privato per spiare le sue mosse. A rivelarlo è stato direttamente l’ex calciatore ai microfoni esclusivi del settimanale Chi, rivista specializzata in gossip, uscita in edicola proprio oggi.

Parole che fanno riflettere e che creano, soprattutto, scalpore visto che nonostante la coppia appaia più unita che mai e stia sempre insieme. Nicoletta Larini ha infatti deciso di voler sapere tutto della vita del suo compagno e così si è rivolta ad un’agenzia privata per farne seguire gli spostamenti. Nulla di rilevante è stato rintracciato, nessuna amante, nessun flirt, nessun ritorno di fiamma. Ma il clamore di questa notizia è comunque forte. Continua a leggere dopo la foto.









E chissà cosa ne pensa Stefano Bettarini, che ha raccontato il fatto usando queste parole: “Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo”. così ha spiegato l’ex marito di Simona Ventura, che poi ha aggiunto: “La gelosia di Nicoletta è aumentata ma il detective non ha scoperto nulla. Se mi ha infastidito? No, va bene così, almeno non ci si annoia, anche se c’è poco da indagare”. Continua a leggere dopo la foto.





Appena tornati da una vacanza a Formentera, Stefano Bettarini e Nicoletta Larini sono ancora al centro del gossip. Colpa anche delle parole di lui, pochi giorni prima della loro partenza: “Per ora, però, mi è impossibile dire che Nicoletta è la donna della mia vita. Nessuno può sapere che cosa ci riserva il futuro. Come si dice? Finché la barca va, lasciamola andare!”. Insomma, che siano state queste le parole che hanno fatto insospettire lei? Continua a leggere dopo la foto.





Stefano Bettarini anche quando parla di figli lo fa con questi termini: “Io ho già due figli grandi e non mi ci vedo a ricominciare da capo. Anche quando io e Nicoletta ne parliamo, finiamo sempre col dirci che così stiamo benissimo: possiamo andare a fare un viaggio, possiamo stare fuori quanto vogliamo. Certo, in futuro mai dire mai”. Insomma, tra detective privati e interviste esclusive, la storia di gossip di certo continuerà.

“Più bella di questo mare”. Justine Mattera, le foto bollenti dalla vacanza