Anche Bianca Guaccero questa estate ha regalato ai suoi tanti fan foto bollenti in bikini. La conduttrice pugliese ha però anche dovuto far fronte a chi l’accusava di essere troppo magra. Ma la risposta ai tanti commenti crudeli però non è tardata ad arrivare e Bianca ha scelto Instagram per schierarsi contro il body shaming, postando sulle Stories una foto spettacolare che la ritrae di spalle e in bikini. “Questa foto – ha scritto la Guaccero – la dedico a chi dice che sono troppo magra. Non avere seno a volta fa sembrare una donna esageratamente magra. Ma io invece sono solo mediterranea. Seno piccolo e fianchi abbondanti!”.

“Questa – ha aggiunto – è la risposta per tutti coloro che badano all’estetica più che alla persona, che guardano il corpo e decretano il talento solo dalla perfezione fisica. A me sinceramente non me ne frega un’emerita cippa lippa! Ho il sedere grande e il seno piccolo…e quindi?? Sono felice così perché sto bene non fuori, ma dentro!”. (Continua dopo la foto)









Così Bianca Guaccero ha zittito gli hater. Chi la ama, invece, sarà felice di rivederla presto in tv, anche perché si prevede un anno televisivo carico di impegni per la bella pugliese. Oltre a ‘Detto Fatto’ (che sarà in diretta e non più registrato), presenterà anche ‘Una vita da cantare’, un programma in prime time che partirà a novembre. Bianca sarà inoltre ospite a Miss Italia 2019 presentato da Alessandro Greco. (Continua dopo la foto)





Ma in queste ore il nome di Bianca Guaccero sta riempiendo le pagine di cronaca rosa per una ‘spifferata’ che arriva dal settimanale Chi che, nel numero in edicola da mercoledì 21 agosto, parla di un suo incontro, lontano da occhi indiscreti, con l’ex Nicola Ventola. Vero è che i due hanno mantenuto un ottimo rapporto e a quanto si legge sulla rubrica Chicche di gossip qualche giorno fa si sono rivisti in Puglia. Non sono sfuggiti nemmeno i like che l’ex calciatore lascia sotto ai post di Bianca. Che spesso ricambia. (Continua dopo le foto)







Bianca Guaccero e Nicola Ventola si sono conosciuti da giovanissimi: frequentavano lo stesso liceo in Puglia. Dall’amicizia e nato l’amore e per anni hanno fatto coppia fissa. Poi le loro strade si sono separate: lei ha sposato il regista Dario Acocella, papà della sua Alice, mentre lui, che oggi è opinionista di Dazn, si è legato alla modella Kartika Luyet, che l’ha reso papà di Kelian. E mentre Bianca è separata da tempo, la situazione di Nicola, scrive il sito Gossip e Tv, è poco chiara.

