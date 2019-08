Rosa Perrotta è diventata mamma lo scorso 25 luglio di Domenico, il figlio avuto dal compagno Pietro Tartaglione, il giovane conosciuto due anni fa durante il dating show di Maria De Filippi ”Uomini e Donne”.

La giovane aveva dichiarato il bambino avrebbe avuto visibilità sui social ma pare aver cambiato idea. E i motivi li ha spiegati lei stessa in una serie di Instagram Stories.

“Io non vedo l’ora di condividere questo bambino con le persone che ci amano e ci vogliono bene, e che fortunatamente sono il 90 per cento del mio pubblico. – ha detto l’ex tronista – Persone che hanno amato questo bambino ancora prima che nascesse e che lo inondano di amore come hanno fatto con noi. Loro meritano di condividere la gioia di queste mie giornate”. Ma tra i follower ci sono anche persone che non stimano né Rosa né Pietro e che non perdono occasione per attaccarli. (Continua a leggere dopo la foto)









Le ultime critiche, in ordine di tempo, quelle relative al servizio fotografico che il settimanale ”Chi” ha dedicato alla prima uscita estiva del piccolo. “Per ora niente vacanze. – riporta il periodico a corredo dell’anticipazione, citando le parole della Perrotta – Tutto il tempo è dedicato a nostro figlio”. “Forse faremo qualche giorno di vacanza tutti e tre insieme a settembre, – anticipa Tartaglione, che ingolosisce il tutto – e poi avremo un paio di annunci importanti da fare…”. “Una famiglia da…. businesssssss”, si legge tra i commenti. L’account Instagram del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha anticipato le foto e le interviste “esclusive” dei neo genitori di Domenico, già ribattezzato Dodo. (Continua a leggere dopo la foto)





“Annunci che sicuramente faranno da Barbara D’Urso… – insinuano i malpensanti – Business business”. “Che delusione, sti due non fanno niente se non è mediatico”. Critiche a pioggia anche sulla scelta di mostrare il piccolo sul giornale: “Da scatti ‘rubati’ a scatti concordati è un attimo”, “Tipici atteggiamenti da neo genitori spontanei…”, “Da figlio a business il passo è breve”, “Affamati di gossip e riviste”, “A ecco perché quei tacchi da batt**a per una semplice passeggiata”, e ancora: “Sicuramente foto spontanee e improvvise, non sapevano sicuramente che lì ci fosse un paparazzo”, “Non sanno più come fare soldi questi due!!”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Gli haters non mi spaventano, – ha detto poco tempo fa Rosa Perrotta – fin quando riguardavano me li ho sempre affrontati. Però purtroppo i social sono anche una valvola di sfogo per persone molto cattive, che approfitterebbero e utilizzerebbero anche un bambino per ferire un genitore, l’ho visto fare per altri personaggi. Fin quando si tratta di me sono adulta e vaccinata e mi possono difendere. Ma il pensiero di qualcuno che potrebbe avere un pensiero cattivo su mio figlio o rivolgergli energie negative mi manda in bestia- Se non lo faccio vedere è per gente come voi, che mi spaventa e rovina questo mezzo pazzesco e stupendo, perché la condivisione è una cosa bellissima ma a rovinarlo è gente frustrata e che sfoga sui social la propria repressione”, aveva concluso il volto di Uomini e Donne.

