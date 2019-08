“Sono tornata single. E con Flavio Briatore…”. Dopo le ‘strane’ voci Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio

Elisabetta Gregoraci e Briatore si divertono insieme a Capri, fra gite in barca e cene. I due ex stanno trascorrendo le vacanze insieme, nonostante il loro matrimonio sia terminato nel 2017. Dopo dieci anni insieme, qualche anno fa Flavio ed Elisabetta hanno deciso di separarsi, ma questo non gli ha impedito di avere ottimi rapporti. Per il bene di Nathan Falco, il loro unico figlio, l’ex coppia ha continuato a frequentarsi.

In una lunga intervista al settimanale Oggi la conduttrice racconta la sua estate da single (la relazione con Francesco Bettuzzi è giunta al capolinea) e il riavvicinamento a Flavio Briatore. "Flavio dice di volermi risposare? Lo fa come battuta", dice Elisabetta Gregoraci nell'intervista a Oggi. E, mettendo a tacere le voci che parlano di un ritorno di fiamma con l'ex marito Briatore, spiega: "È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato".









Ora che Elisabetta ha interrotto la relazione con Francesco Bettuzzi, il manager di Pure Herbal a cui era legata da qualche tempo, il legame con l'ex marito è diventato ancora più forte. Dopo una breve vacanza a Mykonos, la modella calabrese è volata prima in Sardegna, dove Briatore gestisce il famosissimo Billionaire, poi a Capri. La coppia è stata paparazzata mentre si rilassava su un lussuoso yacht a poca distanza dai faraglioni.





"Provo molto rispetto per il papà di Nathan e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l'armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo entrambi farlo diventare un uomo di buon senso, ma non tornerò col padre di mio figlio", ha spiegato ancora la showgirl calabrese. Una paio di giorni fa l'ex coppia si trovava a Capri. Tavolo a centro pista in compagnia di amici, Briatore si è lasciato trasportare dalle note dell'Anema e Core band, al punto da prendere il microfono ed intonare insieme a Gianluigi Lembo "L'Italiano" e, subito dopo in piedi, l'Inno di Mameli, con tanto di bandiera tricolore sulle spalle.





Look casual per Briatore con t-shirt nera firmata Billionaire, cappellino e occhialini, accanto a una sensuale Gregoraci in in abito a fiori verde, bianco e rosso. Entrambi hanno indossato i nuovi gadget della Taverna caprese. Tra selfie e video, sorrisi e abbracci, alcuni momenti della serata sono stati immortalata dallo stesso Briatore nelle sue “storie” instagram.

