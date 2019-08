Anna Safroncik e l’ex di Diletta Leotta, è già finita. Lui ‘pizzicato’ in vacanza con un’altra

Neanche il tempo di iniziare ed ecco che il gossip della storia d’amore tra Anna Safroncik e Matteo Mammì è già finito. L’attrice e il manager televisivo, ex dirigente di Sky, erano dati per sicuri fidanzati dopo essere stati paparazzati in vacanza insieme lo scorso luglio. Nel giro di un mese però la situazione è cambiata rapidamente: d’altronde le love story estive hanno una durata velocissima, breve, fugace, istantanea a volte.

Infatti il buon Matteo Mammì, che tra l’altro è stato il fidanzato storico della bella Diletta Leotta, attaccata stamattina dalla collega Rai Paola Ferrari, è stato pizzicato una seconda volta, ma non in compagnia della nota attrice. Al suo fianco una top model venezuelana, di nome Carolina Arque. Questo il nome di colei che ha infranto i sogni di questa love story, durata appena un mese ma che sembrava funzionare alla grande. Continua a leggere dopo la foto.









Stando a quanto si legge sul settimanale di gossip “Chi”, Matteo Mammì e la bella modella hanno preso il primo volo last minute per la Sardegna, dove si sono concessi una breve vacanza a Porto Cervo. Sono stati infatti paparazzati insieme al Billionare, il noto locale della movida isolana, nonché a bordo di prestigiose barche sul mare cristallino. I due sono stati visti soli in piscina, al mare, sulla spiaggia al sole, con un contorno di baci e coccole, abbracci e carezze. Insomma la storia con Anna Safroncik è presto andata nel dimenticatoio. Continua a leggere dopo la foto.





Anna Safroncik, insomma, non ha ritrovato l’amore e continua il suo lungo periodo di single. Per fortuna può consolarsi con il lavoro e con i nuovi progetti in ballo, come la conduzione del Festival Show e le nuove sit-com: “In autunno comincerò le riprese di una nuova serie Mediaset, molto emozionante, dove sarò una donna forte e determinata che aiuterà dei bambini, ma non posso aggiungere altro. Poi ho in calendario una serie inglese, un thriller, che girerò all’estero”. Continua a leggere dopo la foto.





Invece Matteo Mammì, dopo la storia d’amore con Diletta Leotta, si consola con la sua modella venezuelana. Anche perché la conduttrice ex Sky e oggi a Dazn è impegnata con il pugile Daniele Scardina, ospite speciale del compleanno della bella giornalista, che ha compiuto ventotto anni lo scorso 16 agosto. L’estate, insomma, porta rotture, ma porta anche nuove storie d’amore.

