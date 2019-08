Caterina Balivo, ecco chi è il bellissimo marito Guido Maria Brera

Guido Maria Brera è il marito di Caterina Balivo. I due si sono sposati nel 2014 con una cerimonia civile celebrata a Capri. La coppia ha due figli: Guido Alberto, nato nel 2012, e la piccola Cora, venuta alla luce nell’agosto 2017. Ma chi è l’uomo che ha rubato il cuore della bella conduttrice televisiva? Prima di legarsi a Brera, la Balivo ha avuto una lunga relazione con Nicola Maccanico, figlio dell’ex ministro Antonio Maccanico.

Guido Maria Brera nasce in una famiglia romana dove il padre è impiegato di banca e la madre casalinga, cresce nel quartiere San Saba, si laurea all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" con il relatore Nazareno Ferri, per poi trasferirsi prima a Milano poi a Londra. Nel 1994 ha incominciato il suo percorso professionale all'interno del Gruppo Fineco, dove ha ricoperto il ruolo di gestore del fondo Cisalpino Bilanciato e del fondo Cisalpino Indice, numero uno tra i fondi azionari italiani nel 1996.









In seguito Guido Maria Brera è stato Responsabile del proprietary trading di Giubergia Warburg. Studioso ed ammiratore delle teorie economiche di Federico Caffè, nel 1999 diviene co-fondatore e amministratore del Gruppo Kairos che opera nel settore del private banking e dell'asset management. "Ero un adolescente un po' sfigato, sono diventato un finanziere rimanendo fuori dal giro giusto fin dal liceo, ai margini", ha dichiarato nel corso di un'intervista a Vanity Fair. A 28 anni Guido Maria Brera si trasferisce a Londra, a 29 fonda Kairos. "Mi ero fatto mettere un tavolo da ping pong in ufficio. Mezz'ora di ping pong al giorno, più 15 minuti di pesce rosso: guardare per 15 minuti al giorno un pesce toglie l'ansia", ha raccontato.





Nel 2014 ha pubblicato il libro "I Diavoli", romanzo parzialmente autobiografico che racconta la finanza di oggi. È stato anche il creatore di un sito che offre un'informazione approfondita sul tema della finanza: "Ho scritto quel libro per due ragioni. La prima vagamente altruistica: mi sembra utile che le persone sappiano più cose possibile su questo mondo che determina le loro vite. La seconda è di tipo autobiografico. A un certo punto sono entrato in crisi, esattamente come Massimo, il protagonista: quando arriva in cima alla sua piramide, realizza che in fondo sta molto male. Il libro è un'autoanalisi", ha dichiarato.





Prima di conoscere Caterina Balivo usciva con l’attrice Serena Autieri. L’amore per la conduttrice è scoccato subito: “Lei ha fatto un capolavoro perché ha rotto le mie paure su tutto: è andata diretta, napoletana, senza mezze misure, e io mi sono subito innamorato”, ha confessato Guido Maria Brera, che in passato è stato già sposato e ha altri due figli. Guido Maria Brera è nato a Roma il 26 agosto 1969; è alto 187 centimetri per un peso di circa 80 chili.

