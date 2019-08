Eleonora Pedron, scoppia l’amore con l’attore delle fiction: le foto parlano chiaro

Il gossip impazza: Eleonora Pedron è di nuovo innamorata e la conferma arriva sulle pagine di Chi, che ha paparazzato la coppia in atteggiamenti intimi mentre si gode una rilassante vacanza al mare. Il fortunato è un attore. Dopo il matrimonio con Max Biaggi l’ex Miss Italia ha avuto alcuni flirt, ma le cose non sono andate bene e lo scorso aprile aveva rilasciato un’intervista spiegando di stare bene anche da sola.

“Sto bene ed è un traguardo. I miei figli (nati dalla relazione con Max Biaggi, ndr) sono la mia unica ragione di vita. Non ho un uomo accanto a me, ma ho loro che sono il mio oro. – aveva confessato la Pedron – Questo viaggio a Gerusalemme mi ha fatto cambiare la prospettiva nel vedere le cose. Con Max? Ora posso dire che c’è un momento di bella serenità dopo il dolore post separazione. Litigare con chi hai costruito? Non ne vale la pena. Futuro? Non riesco ad immaginare su quello che sarà. La vita mi ha dato tante batoste”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Vivo alla giornata, – aveva spiegato l’ex Miss Italia – ma voglio che sia una vita condita dal bello. Mi sono sempre immaginata madre di quattro, cinque figli. Al momento sono single, quindi manca la materia prima. Ma prima dei figli ho sempre sognato il matrimonio: vorrei essere prima moglie. poi di nuovo madre. Deve prima arrivare l’amore per un passo del genere, ma c’è sempre mio padre dinanzi a me. Ed è difficile. Cerco sempre una figura che ricordi mio padre. Lui è l’uomo più importante dell’universo. Trovare un uomo per me è quasi impossibile. Ogni tanto guardo mio figlio e gli dico: “Tu sei il mio fidanzato?” E lui: “Mamma, che dici?””. (Continua a leggere dopo la foto)





Ora le cose sono cambiate e dopo la relazione con la iena Nicolò De Devitiis, la Pedron ha ritrovato il sorriso con un altro uomo. “Come mai Eleonora Pedron nell’ultimo periodo ha ritrovato il sorriso? Accanto alla showgirl è apparsa una figura speciale: l’attore Fabio Troiano.” – si leggeva nelle chicche di gossip di ”Chi”. Poi è arrivata la conferma della loro relazione. Stavolta il settimanale diretto da Alfonso Signorini, nel numero in edicola da mercoledì 21 agosto, conferma il flirt con tanto di foto. Eleonora Pedron e Fabio Troiano stanno insieme e, negli scatti pubblicati, si baciano con passione con lo sfondo della bella Pantelleria alle spalle. (Continua a leggere dopo la foto)





Fabio Troiano è uno degli attori più apprezzati del cinema italiano. Alle spalle ha già una carriera molto lunga e un’importante storia d’amore con una collega famosa e figlia d’arte, Violante Placido. Quarantacinque anni, di cui più della metà passata a calcare palcoscenici o a lavorare sui set cinematografici, Troiano è un torinese che rivendica orgogliosamente le sue origini napoletane. Il legame con la terra d’origine, d’altronde, si è rafforzato durante l’infanzia quando, a causa di una grave forma d’asma, è stato mandato per un periodo a vivere dai nonni in Campania. È conosciuto soprattutto per aver interpretato, tra il 2001 e il 2004, Genio Abú Zazà nella Melevisione.

