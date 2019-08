Il nuovo fidanzato di Emma Marrone. Il gossip dell’estate è esploso: ecco chi è

C’è grande attesa per il nuovo singolo di Emma Marrone “Io sono bella”, scritto da Vasco Rossi, in attesa di ascoltarlo – l’uscita è prevista per il 6 settembre – in tantissimi sono quelli che lo hanno già presalvato. Segno di stima e affetto verso la cantante che ha voluto ringraziare i suoi fan con una storia su Instagram davvero commovente.

"Io credo che voi non vi rendete conto dell'effetto benefico che hanno i vostri messaggi stupendi nella mia vita. Voi magari pensate che io non li legga o che magari passino inosservati. La verità è che mi viene da piangere ogni volta. Perché non siamo più abituati all'amore. Perché l'amore sconvolge, complica. Perché l'amore va gestito e incanalato. Non sono una para**la. Voi lo sapete bene. Non mi sforzo di piacere a tutti. Non cambio niente di me per andare bene agli altri. Però ho sempre un grazie sulla punta della lingua. Perché fa bene dire grazie. È liberatorio di fronte a così tanto amore. Vi amo. Tanto".









Il prossimo ottobre l'artista celebrerà i primi 10 anni di carriera, che coincidono con l'ingresso all'interno della suola di Amici di Maria De Filippi, dove Emma ha mosso i primi passi. Tante le novità previste, e i fan attendo con ansia di ritrovare la loro beniamina sul palco, per festeggiare insieme questo importante traguardo. Non solo lavoro, dopo anni da sola Emma Marrone ha ritrovato l'amore. "Chi" ha svelato che in questa afosa estate sono sbocciati tre amori vip. L'ex Miss Italia Eleonora Pedron si sarebbe legata all'attore Fabio Troiano, con cui avrebbe passato una vacanza a Pantelleria.





Marco Borriello avrebbe messo 'la testa a posto' a Ibiza con la sua nuova fiamma, la modella e imprenditrice brasiliana Sofia Resing. Poi c'è Emma Marrone, che non è stata molto fortunata in amore. Dopo la fine della relazione con Stefano De Martino, la cantante ha avuto una serie di flirt, tra cui uno anche con Marco Bocci, che però non hanno avuto un lieto fine. Per diverso tempo, così, l'artista è rimasta single, dedicandosi a pieno sulla sua carriera. Adesso, però, Emma si è fidanzata, ritrovando così il sorriso e la serenità.





“Emma Marrone, ritrova il sorriso accanto al modello norvegese Nikolai Danielsen”, è il gossip bomba lanciato da Chi. Lo scandinavo, nato su una piccola isola della Norvegia, ha un passato da boxeur e ha posato per case di moda come Dolce&Gabbana, Calvin Klein e Todd Snyder. Emma Marrone non ha ancora commentato la neo storia con Nikolai Danielsen, ma pare essere certo che la cantante si sia fidanzata col modello.

