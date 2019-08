Una nuova e inedita Michelle Hunziker. La scelta della conduttrice, impossibile non notarlo

Se nelle scorse settimane Michelle Hunziker è stata in Sardegna tra spiagge incontaminate e spiagge cristalline, ora ha puntato tutto su un viaggio di famiglia in montagna, per la precisione a San Cassiano. La conduttrice ha detto addio ai tacchi a spillo e agli abiti da sera per dare spazio a dei più comodi scarponcini da trekking e camicie a quadri. Per qualche giorno la conduttrice dirà addio agli outfit eleganti che da sempre la contraddistinguono.

Per la vacanza in montagna in compagnia di Tommaso Trussardi e delle figlie Sole e Celeste ha infatti puntato tutto su degli shorts neri che hanno messo in mostra le gambe, una camicia a quadri con le maniche corte e degli scarponcini da trekking. “In questa foto Celeste e Sole sono visibilmente stufe di camminare!!!Come tutti i bimbi, non amano particolarmente fare fatica! Secondo me però la montagna con le sue ripidità e le sue difficoltà, educa… imparano che per ottenere qualcosa, bisogna “scarpinare” e fare fatica…”, ha scritto la conduttrice in una foto pubblicata sui social. (Continua a leggere dopo la foto)









”Poi arrivati in vetta, arriva sempre il premio!!! Per loro il parco giochi, le caprette e i coniglietti da accarezzare e per noi adulti… un bel rifugio, dell’ottima polenta con uova e formaggio, un bicchiere di ottimo vino e… viaaaaaaaa!!!! Evviva la montagna, evviva la famiglia, evviva la vita!!!!”, ha concluso. Nei giorni scorsi la conduttrice è stata attaccata dal web. “Ti devi vergognare”, “Dovresti essere multata”, “Contribuisci a distruggere l’ecosistema”, questi alcuni dei messaggi ricevuti il 19 agosto da Michelle Hunziker su Instagram, dove ha condiviso con entusiasmo una nuova avventura: la sua prima ferrata. (Continua a leggere dopo la foto)





L’escursione su parete rocciosa, avvenuta nell’Adige al fianco dell’amica Serena Autieri, è finita al centro delle polemiche quando alcuni utenti si sono accorti che la showgirl svizzera aveva una stella alpina nel taschino, fiore protetto che è proibito raccogliere. Oggi, 20 agosto, Michelle Hunziker è tornata su Instagram per rispondere alle polemiche con un “Un video per tutti i miei carissimi “insegnanti di vita” sui social… per tutti coloro che si prendono del tempo (beati loro che ne hanno) per attaccare e criticare senza sapere!”. (Continua a leggere dopo la foto)





“Non l’ho strappato, ce l’ha regalato Pio, che li coltiva nel suo giardino”, spiega Hunziker in un video, in cui risponde alla polemica con il sorriso, “Io sono svizzera, vuoi che non sappia che non si devono recidere dalla montagna. Potrebbero anche multarmi”.

