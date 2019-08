Alessia Marcuzzi a New York: fan estasiati. Ecco come si è presentata

Se tanti VIP americani scelgono l’Italia come meta delle loro vacanze, ecco che qualcuno dei nostri decide di partire per il Nuovo Continente come, ad esempio, Alessia Marcuzzi che ha scelto di trascorrere la sua estate negli Stati Uniti. Ed è così che la bella conduttrice de “L’Isola dei Famosi” è arrivata a Los Angeles a inizio agosto con i figli Tommaso e Mia e con l’attuale marito Paolo Calabresi Marconi.

Insieme hanno attraversato la California: Los Angeles – dove hanno anche incontrato Elisabetta Canalis – Monterey, San Francisco, per poi cambiare rotta e approdare nelle suggestive Isole di Turks e Caicos situate nell’oceano Atlantico dove hanno trascorso alcuni giorni in compagnia di Claudia Gerini. Ogni tappa è stata ben documentata attraverso numerose foto pubblicate su Instagram. (Continua a leggere dopo la foto)









La conduttrice sta transcorrendo qualche giorno a New York. Se per le gite mattutine punta tutto su dei look comodi e casual, la sera dà il meglio di sé tra minigonne e tacchi a spillo. Ed è uhm fiume di commenti per la bella conduttrice. Intanto è partito il conto alla rovescia per “Temptation Island Vip”, che andrà in onda a settembre con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Proprio la bella conduttrice ha annunciato finalmente le sei coppie che parteciperanno alla seconda edizione del programma. Lo ha fatto in un promo diffuso sul profilo Instagram ufficiale. E tante sono le sorprese. (Continua a leggere dopo la foto)





Sull’isola delle tentazioni, ovvero il villaggio sardo di Santa Margherita di Pula – dove proprio in queste ore stanno per iniziando le riprese del reality – sbarcano la conduttrice radiofonica originaria di Livorno Anna Pettinelli con il fidanzato Stefano Macchi, doppiatore e attore di 18 anni più giovane (lei ha 62 anni e lui 44 anni). Dopo tre anni di love story lontano dal gossip e dalle telecamere si mettono alla prova la showgirl Nathalie Caldonazzo e il fidanzato Andrea Ippoliti. (Continua a leggere dopo la foto)





Tra i partecipanti c’è, poi, il cantante e cantautore Pago, all’anagrafe Pacifico Settembre, ex marito di Miriana Trevisan (ex ragazza di ‘Non è la Rai’), adesso in coppia con Serena Enardu, ex tronista di ‘Uomini e donne’. In Sardegna arrivano pure Ciro Petrone e la fidanzata Federica Caputo, insieme da sette anni. Petrone è conosciuto per il suo ruolo all’interno del film ‘Gomorra’ dove interpreta ‘Pisellino’. Hanno scelto di mettersi in gioco anche Simone Bonaccorsi, vincitore del concorso ‘Il più bello ‘d’Italia’ nel 2018, e la fidanzata Chiara Esposito, e anche il re del web Damiano Coccia detto ‘Er Faina’ insieme alla fidanzata Sharon Macri.

