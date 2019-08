La calda l’estate di Ezio Greggio e Romina Pierdomenico è a Ibiza. La coppia alla guida del rinnovato La Sai L’Ultima ha scelto l’isola spagnola come meta per le vacanze. Vacanze all’insegna di relax e di coccole dopo registrazioni del programma dei barzellettieri più famoso della televisione italiana.

Lei ha 26 anni ma, nonostante la grande differenza d’età tra i due, sono davvero molto affiatati, da più di un anno. Ezio Greggio l’ha conosciuta al Montecarlo Film Festival, dove lei era una delle ragazze delle vallette delle premiazioni. E’ stato un vero e proprio colpo di fulmine: da allora sono davvero inseparabili. Poco prima dell’inizio di ‘’La sai l’ultima’’ i telespettatori avevano criticato la partecipazione della giovane fidanzata di Ezio Greggio. (Continua a leggere dopo la foto)









Ma il conduttore aveva placato subito la polemica. “Da un punto di vista televisivo Romina è molto brava, sarà una bella sorpresa per il pubblico. Il suo debutto a Colorado è piaciuto molto al pubblico“, ha dichiarato Ezio Greggio al settimanale Chi. E ancora: “A La sai l’ultima? sono sicuro che con il suo sorriso, la sua professionalità e la sua presenza inconfondibile porterà una ventata di freschezza. È un volto nuovo. Le sue risate in studio e la sua genuinità si faranno notare”, ha aggiunto il presentatore. (Continua a leggere dopo la foto)





Ma torniamo alle vacanze della coppia. I due sono stati beccati da Oggi in teneri atteggiamenti e paparazzi hanno immortalato anche un topless della giovane. La bella showgirl prende il sole sdraiata assieme a Ezio Greggio e per mostrargli qualcosa sullo smartphone abbassa involontariamente la spallina del suo due pezzi, rimanendo in un topless prontamente catturato dal paparazzo appostato di “Diva e donna”. (Continua a leggere dopo la foto)





Ezio Greggio e la baby fidanzata, 39 anni di differenza (65 lui contro le sue 26 primavere), sono reduci da un incidente in auto. Qualche giorno fa infatti la vettura della coppia è stata coinvolta in uno scontro, che per fortuna non ha avuto conseguenza. Greggio ha raccontato l’accaduto dal social, tranquillizzando i fan, ma dando anche una tiratina d’orecchie ai paparazzi che li seguivano e che non si sono fermati per aiutarli.

