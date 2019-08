Fabio Fazio ingrassato e irriconoscibile. La foto spiazza: “Omo de panza…”

Se in questa estate 2019 tutte le star e starlette della televisione ci hanno fatto “rosicare” con le foto dei loro fisici perfetti, c’è anche qualcuno che è fuori forma. Per esempio Fabio Fazio, uno dei conduttori più chiacchierati in Rai per via soprattutto di questioni legati al suo stipendio (troppo alto secondo alcuni) è stato pizzicato dai paparazzi di Novella 2000 in costume e la sua forma fisica non è al top, diciamo così.

Fabio Fazio, classe 1964, è uno dei conduttori più amati e apprezzati della Rai. Famoso soprattutto per i programmi Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa, che dal 29 settembre 2019 verranno trasmessi su Rai 2, siamo sempre abituati a vederlo curato e con look impeccabile. Ma Fazio, in tv, non fa solo coppia con la Littizzetto: il conduttore ha infatti presentato – nel 2000 e nel 2014 – il Festival di Sanremo. Comunque anche per lui, dopo le fatiche televisive dell’ultimo anno, è giunto il momento del relax. Continua a leggere dopo la foto









Attualmente è in vacanza a Celle Ligure e si gode un po’ di meritato riposo. Nelle foto pubblicate sul nuovo numero del settimanale Novella 2000 il conduttore appare in una veste a dir poco insolita: Fabio Fazio, infatti, è tutto intento a stendere il bucato insieme alla moglie Gioia. Indossa solo un costume da bagno e dagli scatti rubati è evidente che non è nel pieno della sua forma fisica, anzi si vede bene che è ingrassato e irriconoscibile. Fazio in versione “casalingo” mostra una bella pancetta… Continua a leggere dopo la foto





A giudicare dal suo aspetto fisico, sembra proprio che Fazio si sia rilassato completamente durante le sue vacanze. D’altronde le ferie servono proprio a questo: a staccare la spina, a concedersi qualche stravizio e a non dover rendere conto a nessuno. E poi è in Liguria… Si può forse andare in Liguria e non cedere alle tentazioni della gola? No, non si può. Siamo certi che prima della prossima stagione televisiva, sarà tornato in forma smagliante. Continua a leggere dopo la foto





Intanto però Novella 2000 ha titolato il pezzo su Fazio: “Uomo de panza… uomo de sostanza”. Il conduttore di Che Tempo Che Fa, da settembre si sposterà su Rai 2 e allungherà di un’ora la trasmissione. Intanto però si gode la pace di Celli Ligure: lì Fazio possiede un enorme cascinale ristrutturato che guarda le colline intorno a Savona, città di cui sia Fazio che la moglie sono originari. La pancetta gliela perdoniamo, d’altronde non ha mai nascosto di essere un pigro patologico…

