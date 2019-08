La triste fine dell’attrice. Condannata e rinchiusa in manicomio: “Era uno splendore”

Grande preoccupazione per le condizioni di Heather Locklear. L’attrice 56enne, conosciuta soprattutto per aver recitato in serie televisive come “Dinasty” e “Melrose Place”, dovrà passare 30 giorni in un centro di salute mentale. A deciderlo un giudice, con la Locklear a processo per aver aggredito alcuni poliziotti e un paramedico, tra febbraio e giugno del 2018. Nel caso in cui dovesse rifiutarsi, Heather finirà in carcere per 120 giorni.

La vicenda risale a giugno del 2018 e si è conclusa solo oggi con la fine del processo ai danni dell’attrice. Secondo quanto riporta il sempre ben informato sito TMZ, l’attrice dovrà entrare nella struttura che si occuperà della sua riabilitazione entro il 6 settembre. Come detto, qualora non si presentasse, per lei si apriranno le porte del carcere. La Locklear è stata arrestata lo scorso febbraio 2018 e di nuovo a giugno. In entrambe le occasioni le accuse contestatele sono state di aggressione ai danni di poliziotti. (Continua a leggere dopo la foto)









L’attrice sarà sottoposta a tre anni di libertà vigilata durante i quali non potrà assumere alcol, possedere armi o prendere farmaci che non siano stati precedentemente prescritti. Nonostante il grande successo tra gli anni Ottanta e Novanta, la vita dell’attrice non è stata per niente semplice. Nel giugno del 2018 ha tentato il suicidio ed è stata salvata in extremis. La donna era stata raggiunta nella sua casa dai genitori, che avevano notato una particolare agitazione nel suo comportamento. (Continua a leggere dopo la foto)





Secondo quanto riportato dai media locali, all’epoca lìattrice avrebbe poi tentato di soffocare la madre e picchiato il padre. I genitori, allarmati, avevano quindi chiamato il 911 chiedendo aiuto perché la donna era diventata violenta e stava anche cercando di fare del male a se stessa: minacciava di spararsi con una pistola. Nei mesi precedenti la Locklear era stata arrestata in seguito alle denunce di violenza domestica del compagno Chris Heisser, ex campione di motocross e suo fidanzatino dei tempi del liceo. (Continua a leggere dopo la foto)





La Locklear è stata sposata con Tommy Lee, il batterista dei Motley Crue, dal 1986 al 1993. L’attrice americana è stata poi sposata a lungo con il chitarrista dei Bon Jovi Richie Sambora dal 1994 al 2006: insieme hanno avuto una figlia, Ava, che oggi ha 20 anni. È stata poi legata per un breve periodo a Jack Wagner, ex collega della mitica serie tv Melrose Place.

Giulio Raselli, lo scoop è una bomba. Beccato con ‘lei’ (e salta il trono di Uomini e Donne)