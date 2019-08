Mancano poche settimane all’inizio delle registrazioni della nuova stagione di Uomini e Donne. In queste ore circolano già le prime indiscrezioni su quelli che sarebbero i nuovi possibili tronisti della trasmissione da settembre e il nome dato ormai per certo è quello di Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia e tentatore nell’ultima stagione di Tempation Island.

Tuttavia, sul web sono spuntate delle foto compromettenti, che Deianira Marzano ha pubblicato nelle sue Stories. Nelle immagini si vede l’ex tentatore di Temptation Island che, in vacanza a Formentera, viene beccato in dolce compagnia. Inutile dire che le foto hanno fatto subito il giro del web e della rete e hanno fatto molto discutere i fan della trasmissione di Maria De Filippi. (Continua a leggere dopo la foto)









L’ambita poltrona rossa di Uomini e Donne che potrebbe iniziare ad essere a rischio per il bel Giulio. Come detto la foto incriminata è stata resa pubblica da Deianira Marzano che, con ironia, ha commentato: “È lui o non è lui? Nell’attesa si diverte”. La influencer, infatti, ha seminato il dubbio tra i fan di Uomini e Donne e, nonostante lo scatto postato nelle sue Instagram story ritragga una ragazzo di spalle, lei si è detta certa del fatto che si tratti dell’ex corteggiatore di Giulia Cavaglia. (Continua a leggere dopo la foto)





Le foto postate da Deianira non sono passate inosservate e adesso tutti attendono la redazione della redazione di ”Uomini e Donne”, che già in passato, quando sono venute alla luce situazioni analoghe, ha deciso di escludere dal programma i protagonisti dei gossip. Qualora dovesse essere vero, la messa in onda del programma potrebbe essere messa in dubbio. Ad ogni modo la partecipazione di Giulio Raselli non è stata accolta benissimo dai fan di Uomini e Donne che avrebbero tanto voluto vedere sul trono qualcuno di non già visto. (Continua a leggere dopo la foto)





Il giovane, infatti, dopo l’esperienza andata male a Uomini e Donne (corteggiava Giulia Cavaglia ma la tronista ha scelto Manuel) è stato chiamato dalla redazione di Temptation Island per vestire i panni di tentatore. Insomma, un volto non nuovo ai telespettatori del famoso dating show di Maria De Filippi, che invece avrebbero voluto qualcuno di fresco e nuovo al mondo della televisione. Per il momento Giulio Raselli ha preferito non commentare lo scoop lanciato in rete da Deianira Marzano e ha lasciato il web nel dubbio che il ragazzo intento a flirtare con una sconosciuta possa essere proprio lui.

“Altro che quelle…”. Serena Autieri vince su tutte: bikini strepitoso e seno incontenibile