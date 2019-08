“Sei una dea”. Laura Torrisi mai vista così: il costume è mini e il seno è esplosivo

Laura Torrisi non si vede in televisione da un po’ ma i suoi fan possono seguirla sui social, dove la bella attrice toscana pubblica sempre foto che la ritraggono in tutta la sua bellezza mediterranea. Proprio gli ultimi scatti, che la ritraggono spesso al mare, hanno mandato letteralmente in visibilio i suoi follower che hanno apprezzato il suo fisico perfetto. Micro bikini, curve mozzafiato e seno prorompente messi in mostra con statti sexy pubblicati sul suo account Instagram.

Laura Torrisi nelle ultime settimane si sta godendo a pieno questa calda estate 2019, concedendosi lunghe giornate nel bel mare della sua toscana e prendendo il sole nella sua villa. Momenti di relax dove la ex moglie del regista Leonardo Pieraccioni, alla soglia dei quarant’anni, ha sfoggiato un fisico mozzafiato che non ha niente da invidiare alle ventenni. (Continua a leggere dopo la foto)









L’attrice ha pubblicato una foto che la mostra con un costume da bagno molto sexy e svela il suo fisico perfettamente armonico. Un outfit che accentua le curve da dea e un seno messo in risalto dallo scollo vertiginoso che fa sognare ogni suo follower. “Sei top!!!!!!!!!!!!!!!! La donna più bella della galassia!!”, “Niente di più bello.Sei uno spettacolo”,”Non hanno ancora inventato un aggettivo adatto a descriverti!”, “Altro che Belen! Sei molto più bella tu”, si legge tra i commenti dei fan di Laura Torrisi. (Continua a leggere dopo la foto)





E ancora: “Laura bella dentro e fuori sicuramente. Complimenti ciao buona giornata”, “Una dea”, “Sei l’attrice italiana più bella per me”. Insomma, i follower di Laura Torrisi hanno apprezzato molto i suoi scatti in vacanza, quelli in cui sfoggia costumi incontenibili e sorrisi. A dicembre la Torrisi spegnerà 40 candeline ma da queste foto super sexy dell’estate 2019 appare chiaro che non ha niente da invidiare alle giovani influencer del momento. Semplicemente perfetta. (Continua a leggere dopo la foto)





Dopo la fine dell’amore con Pieraccioni, da cui ha avuto la figlia Martina, la Torrisi ha ritrovato il sorriso accanto al pilota di rally Luca Betti, ma il rapporto con l’ex compagno è ottimo. Lo dimostra il gesto di lei qualche tempo fa: l’attrice ha accompagnato la figlia Martina a vedere uno spettacolo del padre e, alla fine, la bimba è salita sul palco prendendo per mano il regista. Applausi a scena aperta e anche commozione tra il pubblico.

