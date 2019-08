Alessia Macari, che trasformazione! Lato b ‘colossale’ e fisico top dopo la dieta

Una forma fisica invidiabile, un lato B capace di mandare in tilt il web. Alessia Macari, moglie del centrocampista del Benevento, Oliver Kragl, ex ‘Ciociara’ di Avanti un altro e vincitrice del Grande Grande Fratello ha lasciato tutti senza fiato con l’ultimo scatto bollente in bikini. In pochissimi minuti la showgirl e cantante ha ricevuto un numero esagerato di like e commenti.

”Monday bum day (Lunedì giorno del lato b)”, ha scritto la Macari a corredo dello scatto che ha fatto infiammare i social. Alessia indossa un micro bikini nero che lascia davvero poco spazio all’immaginazione dei fan. Il perizoma incornicia il lato B mettendolo in bella mostra. E i commenti dei follower che la seguono sul suo account Instagram non sono mancati. ”Da galera, da infarto, da sentirsi male”, si legge. (Continua a leggere dopo la foto)









“Wow che splendido lato B. Sei magnifica”, scrive un altro follower della giovane. E ancora: “Cara Ciociara sei sempre uno schianto, complimenti bellissima e molto sexy”, “Sei un capolavoro della natura. Perfetta”. E un altro ha aggiunto: “Che bel vedere”, “Che bel panettone”, aggiunge un altro fan della Macari. Dalla fine della sua esperienza al Grande Fratello Alessia Macari ha perso 15 chili. Dalle foto su Instagram, dove non ha mai nascosto le sue forme esplosive, tutti hanno notato il suo veloce dimagrimento. (Continua a leggere dopo la foto)





La Macari l’ha rivelato in esclusiva a “Il Tempo”. ”Ho perso 15 kg come vedete dalle foto a causa dello stress e degli attacchi di panico. Insomma, ho perso l’appetito, ma sto cercando di mangiare sempre di più per recuperare la mia forma perfetta”, ha detto la vincitrice della prima edizione del Grande Fratello Vip. Da qualche tempo la moglie di Oliver Kragl, giocatore del Crotone in prestito al Foggia, si è trasferita in Puglia per seguire le vicende calcistiche del suo uomo. (Continua a leggere dopo la foto)





Da quando è dimagrita e ha iniziato a modellare il suo fisico grazie allo sport, Alessia Macari non perde occasione per pubblicare scatti che mandano in tilt i social. ”Sono arrivata a pesare 48 – aveva raccontato l’ex Ciociara di Avanti un altro – pensavo di non riuscire a respirare e il cuore mi batteva forte. Ho dovuto affrontare ben quattro traslochi in un solo anno per seguire il mio fidanzato”. Un cambiamento che i fan hanno decisamente apprezzato.

