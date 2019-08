“Sembra tuo figlio!”. Barbara D’Urso in vacanza con ‘lui’ e volano commenti feroci

Barbara D’Urso, e ora più di qualcuno comincia a ipotizzare che con “lui” ci sia più di un’amicizia. La regina di Mediaset presto tornerà al timone dei suoi programmi e mentre i fan non vedono l’ora che ricomincino Pomeriggio Cinque, Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, la conduttrice si gode ancora un po’ di relax al mare. Non da sola, però. Con lei c’è ancora Filippo Nardi, noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato a una delle primissime edizioni del Grande Fratello e più recentemente all’Isola dei famosi.

Barbara è stata invitata da Nardi nella sua sfarzosa villa di Capalbio, dove si trova dai primi giorni di luglio e da quel momento le tante foto e i numerosi video social in cui i due si mostrano insieme hanno dato da pensare ai fan di Carmelita. Si vocifera infatti che tra i due sia sbocciato un nuovo amore.









C'è da dire che Nardi è stato spesso ospite delle trasmissioni della D'Urso in qualità di opinionista, ma il primo indizio che ha fatto scattare i fan è arrivato settimane fa, quando l'ex gieffino (memorabile la sua sfuriata in confessionale per le sigarette) ha lasciato un commento provocante a una foto di Barbara con indosso una giacca di pelle: "Nuda sotto andrebbe bene secondo me", aveva scritto lui.





A partire da quel momento, i due hanno continuato a immortalare gag, scherzi e attimi di relax al mare o in piscina trascorsi insieme e, a dirla proprio tutta, ora Barbara D'Urso e Filippo Nardi sembrano essere inseparabili. E sì, sono ancora insieme, sempre a Capalbio. Ma l'ultimo video postato dalla D'Urso su Instagram ha scatenato gli hater.







Barbara e Filippo sono in piscina, si divertono su un materassino insieme al conduttore e comico Alessandro Di Sarno: "Eh niente.. quando finalmente ho imparato a stare su di un materassino… arrivano Filippo e Alessandro a dare fastidio", commenta Carmelita. Oltre 223mila le visualizzazioni, ma anche i commenti taglienti non sono tardati ad arrivare: "Ma che fai, a 62 anni ti metti con tuo figlio?", le chiede un utente che fa riferimento alla differenza di età. E un altro scrive: "Una bambina con i suoi giocattoli!".

