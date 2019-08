Kim Rossi Stuart e Ilaria Spada sono da poco diventati genitori bis. Dopo Ettore, 7 anni, e il matrimonio blindatissimo celebrato lo scorso marzo, una delle coppie più unite e attente alla privacy del mondo dello spettacolo ha dato il benvenuto a un altro maschietto. Ne ha dato conferma il settimanale Chi che a fine luglio ha pubblicato le fotografie dell’attore e regista romano mentre esce dalla clinica dove ha partorito la sua Ilaria.

Il nome scelto per il secondogenito? Ancora top secret, nonostante siano trascorse più di due settimane dal lieto evento. Nessuna dichiarazione in merito. Ma non stupisce più di tanto questa scelta di vivere gravidanza, parto e dettagli sul neonato in totale riservatezza. Come detto, Kim e Ilaria sono riservatissimi. Ma ora, anche se del nome scelto per il fratellino di Ettore non c’è ancora alcuna indiscrezione, arriva la prima foto del nuovo arrivato in famiglia. (Continua dopo la foto)









Il profilo Instagram della Spada è stato fermo a lungo. Tempo fa aveva condiviso una foto che la ritraeva con il pancione poi, anche dopo la nascita del secondogenito, più nulla. Ma ora la bella Ilaria è tornata sui social con la primissima foto del secondo figlio nato dall’amore per Kim: il piedino del piccolo, la sua mano da cui spunta la fede nuziale che lo accarezza dolcemente e come didascalia due cuoricini rossi. (Continua dopo la foto)





Like e commenti a pioggia. Anche quello dell’amica Caterina Balivo, che commenta: “Bello bello bello”. Era stata proprio la conduttrice di ‘Vieni da me’ a fare da Cupido tra i due. Il primo incontro fra i due attori è infatti avvenuto proprio a casa della Balivo. Nel novembre 2011 l’arrivo di Ettore, il primo figlio, a pochi mesi dalla nascita della love story, poi le nozze e l’arrivo del secondogenito. Tutto, per quanto possibile, nella massima riservatezza. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram #❤️❤️ Un post condiviso da Ilaria Spada (@ilariaspadaofficial) in data: 18 Ago 2019 alle ore 9:02 PDT



Dopo il matrimonio in gran segreto nella chiesa del santuario di Fonte Colombo, luogo del cuore dell’attore, la Spada ha condiviso solo pochi scatti delle nozze in cui è sempre sola. Poi l’annuncio della gravidanza con una foto in cui, per la prima volta, si vedeva la pancia, e un cuoricino blu a indicare il sesso del nascituro. Ora questa foto in cui si vede solo il piedino. E chissà quando sapremo il nome scelto per il piccolo…

