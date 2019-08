Valentino Rossi: “Francesca Sofia Novello? Potrebbe essere la donna giusta per fare figli”

Prosegue a gonfie vele la love story tra Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello, che dura ormai da circa due anni. La distanza anagrafica non spaventa la coppia (lui ha 40 anni, lei 25) e in un’intervista a Radio1 Rai lui ha ammesso che la giovane modella potrebbe essere la futura mamma dei suoi figli. Anche se per il momento non ha intenzione di lasciare la pista, il Dottore sta pensando di mettere su famiglia:

“Avere dei figli? Sicuramente, mi prendo ancora un po’ di tempo perché è difficile conciliare la vita che faccio con quella di babbo. E comunque per fare dei figli ci vuole la donna giusta e io forse l’ho trovata.”(Continua a leggere dopo la foto)









Rossi e la Novello si sono incontrati per la prima volta nel 2017. “Galeotta” fu la MotoGp, dal momento che si conobbero nel corso di una gara a Monza in cui Francesca Sofia era impegnata come ombrellina. Insomma, il più classico dei flirt per un pilota: la storia, iniziata ufficialmente a dicembre, però è diventata via via sempre più seria e ha permesso a Valentino di dimenticare definitivamente la passata relazione con Linda Morselli. (Continua a leggere dopo la foto)





Esattamente un anno fa, la prima foto social di coppia, a ufficializzare la relazione. Come la Morselli, anche la Novello è una modella, specializzata in lingerie. È anche studentessa di giurisprudenza e una popolare influencer da quasi 250mila follower. (Continua a leggere dopo la foto)





L’altro grande amore di Valentino Rossi sono i suoi fan: “Dopo 25 anni di carriera il tesoro che mi rimane sono loro, i tifosi che vengono in pista per vedermi e emozionarsi. Loro sono la cosa che mi rimarrà dentro quando tutto finirà”. Dopo il ritiro, in data non ancora precisata, arriveranno anche le nozze con Fracesca Sofia e un bel bebè?