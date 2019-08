“Da infarto”. Anna Tatangelo, micro slip in vacanza: lo scatto toglie il fiato

Anna Tatangelo non la smette di stupire. La cantante di Sora ha fatto letteralmente impazzire i suoi fan con un outfit che lascia davvero poco all’immaginazione. Tra un impegno e l’altro, la compagna di Gigi trova sempre modo e tempo per soddisfare i propri seguaci, quasi un milione e 500 mila. Perché la voce sì, piace parecchio ma quando Anna gioca con il fisico è tutta un’altra musica. Ed è per questo che gli estimatori della trentaduenne ciociara non perdono un attimo di vista l’account della Tatangelo.

“Day off”, giorno di riposo scrive Anna a corredo dell’immagine caliente. Non certo per i fan, per cui i battiti risulteranno certamente alterati. Inginocchiata su un materassino, la Tatangelo posa di profilo, quasi di schiena, abbandonata al relax di una giornata di agosto. La visione è quasi totale, non solo lato b ma anche lato “a”. Continua dopo la foto









Il generosissimo seno di Anna Tatangelo irrompe dalla silhouette della cantante, facendo quasi da contrappeso al fondoschiena, altrettanto marcato. Il perizoma rosso e il mini top sottolineano le curve della futura moglie di D’Alessio. “Ma vogliamo parlare della tua bellezza? Sei strepitosa!”, i commenti non si fanno attendere. L’account Instagram della bella ciociara è un fiorire di complimenti, più e meno espliciti. Continua dopo la foto





“Che fisico”, “La PERFEZIONE esiste e ha il tuo nome”, “Il più bel c**o d’Italia…”, “Un corpo così, un c**o così, cosa vuoi più dalla vita?”, “Fantastica Anna, una vera pantera da letto, mamma che f**a”, “Benedica”, “Che gran gnoccolona”, “Pesciolona bella buona”, “Alla ragazza piace provocare e sentirsi dire che è bella. Che male c’è, ha un gran fondo schiena, migliore della Belen. Garantito”. Continua dopo le foto







Nei giorni scorsi Anna Tatangelo aveva strappato un sorriso ai fan dopo il concerto tenuto a Nettuno, in Piazza Mazzini. Tra i tantissimi presenti, difatti, c’erano anche i suoi genitori, Dante e Palmira, e la cantante sorana li ha ringraziati con l’affettuosissimo post di cui sopra, corredato da un’immagine che li ritrae tutti e tre insieme. L’evento ha avuto un grande successo ed è stato scelto per l’apertura “Notte Bianca del Mare” del Ferragosto nettunese. Per l’occasione, inoltre, tutti gli stabilimenti balneari della cittadina sul litorale romano sono rimasti aperti fino a tarda notte ed hanno animato l’evento con musica e intrattenimento.

