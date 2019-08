Anna Falchi nuda in piscina. La foto che regala ai fan è bollente: seno esplosivo

Pochi giorni fa aveva pubblicato un fronte-retro davvero bollente. Anna Falchi aveva regalato ai suoi fan su Instagram. L’attrice aveva posato senza veli, coperta solo da un cuscino. Ma se le curve del seno erano appena visibili, a lasciare senza fiato era stata l’immagine riflessa nello specchio: la schiena è nuda e il lato B messo in risalto da un perizoma striminzito.

“Sexy” è dire poco. La Falchi infiamma i social con i suoi scatti mozzafiato. Non sono rare le immagini che la ritraggono con poco o niente addosso, dei vedo-non-vedo che incuriosiscono e accendono le fantasie dei follower. L’ultimo, più audace che mai, con le curve generose in primo piano, fa il pieno di like e di apprezzamenti. Anna Falchi posa in piscina nuda e copre il seno con le mani. Una foto che ha fatto esplodere i social con commenti. ”Sei bellissima”, ”Meravigliosa Anna”. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora: “Sei sempre al top”, “Sei come il vino, più invecchi e più sei bella”. Inutile sottolineare che anche stavolta i suoi 325mila follower sono andati letteralmente in tilt per lei: “Sei una dea!”; “Anna sei illegale”; “Sei sempre la più bella del mondo senza dubbi”; “Madonna Anna, sei talmente bella da togliere il fiato”. Bella e ammiccante, sguardo sexy, così la ex modella e showgirl all’età di 47 anni è esplosiva con un fisico mozzafiato. (Continua a leggere dopo la foto)





Nonostante le 47 candeline all’attivo la showgirl ha un corpo da fare invidia. Anna Falchi, fin dai suoi esordi nel mondo dello spettacolo, ha sempre fatto impazzire milioni di italiani. Anche se oggi non è più attiva in televisione come un tempo, l’attrice e showgirl resta uno dei volti più amati del mondo dello spettacolo. Il suo profilo Instagram, sempre molto curato, è la meta preferita dei suoi seguaci più accaniti, gli stessi che vorrebbero rivederla sulle scene e che, nel frattempo, si accontentano dei suoi contenuti social. Nata in Finlandia da padre italiano, la Falchi ha vissuto i primi 6 anni della sua vita nella città natale e poi si è trasferita in Italia. (Continua a leggere dopo la foto)





“Avevo 19 anni, rimase colpito dall’accento romagnolo, ma non pensavo di essere il suo prototipo di donna. Un giorno mi chiamò: ‘Ti sei scordata l’ombrello’… Era un bluff” ha raccontato così il suo primo incontro con Federico Fellini. Il famoso regista l’aveva scelta per fare uno spot pubblicitario della Banca di Roma insieme a Paolo Villaggio. Da quel momento la sua carriera prese il volo: gossip, cinema, televisione, Sanremo e infine i famosi spogliarelli per la Lazio.

