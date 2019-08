“Sto da Dio”. Arisa ingrassa 13 chili e si mostra, senza paura, in bikini: la foto

Sensuale e femminile. Arisa pubblica uno scatto su Instagram in cui, in bikini, mette in mostra le curve. Una foto che vale più di mille parole e che racconta il periodo che sta vivendo la cantante. Tra le sue ig stories, Arisa aveva rivelato di avere un rapporto difficile con il suo peso: “Esagero sempre in una cosa sola che poi mollo per sfinimento. Riguarda la dieta. Ci sono lunghi periodi in cui pur di vedermi bella fuori ed essere soddisfatta della mia femminilità mantengo un regime alimentare impeccabile”.

"Se cresci in un posto dove ogni giorno benedici il cibo non puoi dimenticartene così, perché serve a entrare in un jeans – ha spiegato ancora -. Quindi il giorno stesso in cui la bilancia segna 53 chili, dopo mesi e mesi di regime, parte il primo pacco di pan di stelle, poi una pizza ci sta, e perché no anche una birra. L'anno scorso, nel giro di due mesi, sono riuscita a ingrassare 13 chili", aveva raccontato la cantante resa celebre dal brano 'sincerità'.









Una normalità messa ancora più in risalto con una foto pubblicata su Instagram, con Arisa in bikini che si mostra così com'è, con tutta la sua femminilità e sensualità. "Ci sono e sto da Dio", ha scritto la cantante a corredo della foto che ha mandato i propri fan in visibilio. A partire da chi la definisce "un'opera d'arte", passando per chi apprezza le sue forme, la cantante si mostra ancora una volta bella e libera come tutti la conosciamo.





"Che bellezza", si legge, "incredibilmente stupenda e sensuale". E ancora: "Bella e vera come il sole, affascinate come la luna, unica come la luce". Schietta, senza peli sulla lingua, la cantante non si nasconde mai e si mette a nudo. Arisa aveva deciso di rompere il silenzio sfogandosi sul suo profilo Instagram. La nota cantante aveva mostrato tutte le sue debolezze e fragilità. L'artista aveva dichiarato che negli ultimi tempi ha esagerato con qualcosa. Infatti dopo un lungo e severo regime alimentare, Rosalba Pippa si è lasciata andare fino a prendere tredici chilogrammi.





“Ho ricevuto milioni di delusioni in questa vita e tante gioie di cui non ho saputo godere – aveva fatto sapere – Ho la testa piena di giudizio che ho di me stessa e non faccio altro che autosabotarmi. Non riesco più a scrivere canzoni. Non sono depressa, non sono triste, sono solo bloccata in attesa di ritrovare quel senso di libertà che provavo quando credevo che tutto era possibile. Devo ritrovare fiducia in me stessa e negli altri”.

