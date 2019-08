“Adesso basta!”. Raffaella Fico esce allo scoperto e racconta tutta la verità

Raffaella Fico rompe finalmente il silenzio sulla supposta e tanto chiacchierata relazione con Francesco Caserta, il noto ex compagno di Paola Caruso accusato da quest’ultima di non voler riconoscere il loro bambino. “Raffaella Fico, dopo l’addio con Alessandro Moggi (volato tra le braccia della politica Elvira Savino), ha trascorso un romantico weekend in un resort, a Brescia, con Francesco, ex compagno di Paola Caruso e padre del bimbo della showgirl. La Fico e Francesco, durante le loro uscite erano scortati da guardie del corpo. Come mai?“, si leggeva su Chi.

Ma la versione della showgirl è diversa dalle indiscrezioni uscite negli ultimi tempi. L'ex compagna di Mario Balotelli, da cui ha avuto una figlia, Pia, ha spiegato in una Instagram Story quello che è successo con l'ex fidanzato di Paola Caruso, la Bonas di "Avanti un altro" ed ex concorrente di Pechino Express e dell'Isola dei famosi spagnola.









"A seguito di tutti questi articoli che sto leggendo voglio precisare una cosa sola", scrive su Instagram Stories, "con Francesco Caserta non ho mai trascorso un weekend né avuto flirt o fidanzamento. È stata una sola ed esclusiva conoscenza telefonica che è terminata al nostro primo incontro a Brescia davanti ad un caffè". Almeno a livello ufficiale, dunque, la Fico è ancora single, dopo la rottura da Alessandro Moggi a un passo dall'altare. Caserta, da parte sua, non ha rilasciato alcun commento.





E proprio la Caruso, dopo le indiscrezioni pubblicate dal settimanale diretto da Alfonso Signorini, l'aveva attaccata duramente. "Come può, proprio lei, che è una mamma e che ha avuto una marea di problemi con il suo ex, uscire con un ragazzo che non vede suo figlio?. Forse pensa di aver fatto il colpaccio? O forse era in astinenza di popolarità? Non posso credere che sia amore", aveva spiegato.





L’ex fidanzato di Paola Caruso è un noto imprenditore che vive e lavora a Monte Carlo. Possiede una nota catena di supermercati e opera anche in altri settori. Il primo incontro con la modella è avvenuto in aeroporto a Lamezia. ”Stava davanti a me. Mi ha preso il bagaglio e mi ha detto “Ti aiuto”. Ci siamo guardati negli occhi e mi sono innamorata – aveva raccontato l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi a Nuovo -. Non scorderò mai il nostro sguardo, ho visto la sua anima. È successo come nei film. Lui è il mio principe!”.

