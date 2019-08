Showgirl bellissima e dal fascino sensuale, Valeria Marini è uno dei volti più prorompenti del mondo dello spettacolo italiano. Nata il 14 maggio 1967 dagli anni ’90 è conosciuta per la sua allure da bambola e le sue curve, oltre che per le sue liaison sentimentali, ultima quella con l’imprenditore Patrick Baldassari, con il quale ha partecipato alla prima edizione di Temptation Island in salva vip. I due si sono lasciati e nel gennaio del 2019 Patrick ha annunciato il suo fidanzamento. Ilaria, modella di 22 anni più giovane.

In realtà la ragazza è una vecchia conoscenza per l’imprenditore: i due sono stati insieme tempo fa e ora hanno deciso di dare una seconda chance al loro amore, proprio come era successo con la Valeriona Nazionale. “Quando ci siamo riavvicinati, venivo fuori da un percorso complesso. – aveva raccontato – Ilaria è una ragazza dolcissima, bellissima e in gamba, con cui posso parlare di tutto e alla quale voglio veramente bene. Di lei ho tanta stima. Ho avuto modo di capire che per lei provo ancora un sentimento forte”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Mi è stata molto vicina in queste settimane e dai primi di dicembre facciamo di nuovo coppia fissa“, ha raccontato Patrick Baldassari. “Ilaria è più matura della sua età (25 anni, ndr)”, aveva assicurato l’ex protagonista di Temptation Island Vip. E sul legame con Valeria Marini aveva puntualizzato: “Ho incontrato Valeria a un evento benefico e ci siamo chiariti. Le ho detto che mi sto vedendo con una giovane donna ma non ho aggiunto i particolari. Lei lo ha capito, la vita va avanti e ci vogliamo bene, ma come amici”. Mentre Patrick ha ritrovato l’amore, Valeria Marini si gode l’estate da single e non ha perso occasione per augurare il buon Ferragosto con uno scatto super sensuale che ha fatto impazzire i suoi numerosissimi fan. (Continua a leggere dopo la foto)





“Beata chilla mamma che t’ha fat…….beddra”, si legge tra i commenti della foto che la ritrae sdraiata a bordo di uno yatch sfoggiando un fisico pazzesco in un bikini striminzito. “Con questo costume sei pazzesca”, scrivono i followers sotto l’immagine della diva del Bagaglino. Capelli al vento, gamba leggermente alzata, Valeria augura così il “Buon Ferragosto” ai fan. “Me gusta, è stellare”, scrive ancora un fan riprendendo la sua famosa frase ‘baci stellari’. Insomma, come al solito Valeria Marini è riuscita a catturare l’attenzione di tutti con uno scatto davvero sensuale. La showgirl è single e si diverte e negli ultimi mesi si è riavvicinata anche a Pamela Prati, diventata famosa per il matrimonio finto con l’inesistente Mark Caltagirone. (Continua a leggere dopo la foto)





“Io le credo e ritengo giusto che Pamela si salvi da tutto quel fango che le è stato buttato addosso. – ha raccontato pochi giorni fa a Novella 2000 – Pamela non ha saputo sottrarsi da quel plagio al momento in cui si è resa conto che qualcosa non andava. Il fenomeno c’è ed è reale e ci sono nostre colleghe, non solo Pamela, che ne sono state vittime. Pamela comunque sa che io per lei ci sarò sempre, perché gli amici non si abbandonano soprattutto quando vivono momenti di difficoltà, soprattutto quando si sbaglia, lei si è fidata delle persone sbagliate”.

