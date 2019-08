È stato un Ferragosto quello di Cristian Imparato, ex gieffino e vincitore della prima edizione di ”Io Canto”. Il cantante ha scelto di farlo condividendo uno scatto artistico sul suo profilo Instagram pubblicando lo scatto di un nudo integrale al mare, mostrandosi di spalle. E benché la foto sia uno scatto artistico, l’immagine sconvolge il web. Il cantante infatti chiarisce nella didascalia, che si tratta di uno shooting fotografico, pubblicato in occasione del Ferragosto.

Eppure gli haters non si placano e attaccano il cantante siciliano. Commenti forti, che hanno rasentato l‘omofobia. Non è la prima volta che il cantante viene fortemente attaccato per le sue scelte ma non sembra che questo possa in qualche modo scalfire o modificare il suo modo di fare. “Ti ho sempre apprezzato, ma dopo questa ti dico veramente che hai bisogno di uno psicologo, fatti curare, sono davvero amareggiata per l’esempio negativo…” ha scritto un’utente evidentemente scossa dall’immagine del fondoschiena nudo di Cristian Imparato. (Continua a leggere dopo la foto)









“Dal palco di “io canto” a foto hot nel mare…ma dove stiamo andando a finire gente” scrive un’altra, che probabilmente non ha apprezzato l’evoluzione del ragazzo. L’Italia ha imparato a conoscere Imparato ormai molti anni fa, quando ancora bambino stupiva il pubblico con la sua voce potente e armoniosa, poi le sue foto post chirurgia estetica avevano scioccato il pubblico italiano e ancora il salotto di Barbara D’Urso lo ha fatto tornare alla ribalta, fino alla partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello. Dopo il reality show condotto da Carmelita il giovane è finito nuovamente sulle riviste rosa quando ha trovato l’amore. (Continua a leggere dopo la foto)





Una relazione che è finita poco prima dell’estate. Il cantante è molto seguito sui social e la foto del nudo integrale non è piaciuta ai suoi follower. “Un Cantante vero non ha bisogno di far vedere il culo come le showgirl, basta la voce. Ramazzotti, Antonacci e tanti altri…non si sognerebbero mai di ridicolizzarsi così.” C’è poi chi rasenta l’omofobia con commenti come “Piaci a tante tipe, ma a te piacciono i tipi”, con in aggiunta alcune faccine disgustate. Ovviamente non mancano i commenti che prendono le parti di Cristian Imparato, dove si difende la sua scelta e si apprezza lo scatto artistico. (Continua a leggere dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Ferragosto così ! #shoot #portraitphotography #boy Un post condiviso da Cristian Imparato (@cristianimparato) in data: 14 Ago 2019 alle ore 4:11 PDT

“Leggo dei commenti al limite dell’inverosimile… parlate di vergogna, di dignità… Dignità di cosa? Ma scherziamo? Siamo tempestati tutti i giorni da chiappe e tette al vento… adesso se lo fa lui non ha dignità? E la Ferilli? La marcuzzi? Raoul bova? Luca Argentero? Loro hanno fatto interi calendari con le chiappe al vento! Ma lavatevi la bocca prima di sputare merda!” ha scritto un ragazzo.

“Ma che seno da paura”. Jane Alexander, chi si rivede! Lo scatto ‘in libertà’ è bollente