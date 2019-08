Enzo Miccio presenta il fidanzato. Chi è l’uomo che ha rubato il suo cuore

Dopo tantissima riservatezza, anche Enzo Miccio ha ceduto e ha mostrato al pubblico qualche scampolo della sua vita privata. Il wedding planner più famoso della tv ha deciso di presentare ai suoi follower il suo compagno, lo ha fatto a Ferragosto, per augurare buona festa ai fan. I commenti sono tantissimi, tutti di approvazione: i follower sono felici di essere stati resi partecipi da Miccio di una cosa tanto importante. Non è la prima volta che vedete Laurent in assoluto? Già perché l’uomo era apparso in televisione durante una puntata di Vieni da me, il programma condotto da Caterina Balivo. La novità, però, c’è. Perché Enzo Miccio non aveva mai postato foto col suo compagno prima di ora.

I due sono al momento in vacanza in Turchia dopo aver trascorso un periodo di relax e divertimento in Costa Azzurra. "Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi 'la' domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò 'sì, lo voglio'. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni".









Così Laurent parlava a Enzo Miccio nel videomessaggio che aveva registrato per Vieni da me. Già da allora si era capito che i due ne avevano fatta di strada insieme. Avevano attraversato momenti di crisi come tutte le coppie, ma erano rimasti uniti. Ora, con questo gesto pubblico di Enzo Miccio, c'è la svolta pubblica. Significa che è amore, per davvero. Altrimenti Enzo Miccio, che è uno che tiene moltissimo alla sua vita privata, non si sarebbe sbilanciato in questo modo.





Ma cosa sappiamo di Laurent? Di lui si sa poco. Solo il nome, neanche il cognome. Sappiamo che sta insieme a Enzo Miccio da circa due anni. Sappiamo che ha fatto una sorta di dichiarazione d'amore al suo compagno durante una puntata di Vieni da me e sappiamo che quella dichiarazione, sotto forma di videomessaggio, ha emozionato il wedding planner più famoso d'Italia che reagì così: "Non me l'aspettavo". Ma aggiunse dell'altro.





“Sono contento che questa cosa sia successa perché è qualcosa in cui abbiamo investito molto entrambi, passando anche momenti difficili e interruzioni in questi anni. E credo che adesso sia iniziato un nuovo cammino insieme” aveva detto Miccio in quell’occasione. In attesa di saperne di più su Laurent, auguriamo alla bella coppia una vacanza spensierata all’insegna del relax e dell’amore.

