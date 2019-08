Tra Matteo Salvini e Francesca Verdini spunta il ‘tipo’ di Uomini e donne

La situazione politica italiana è il caos totale ma Matteo Salvini ha ancora delle certezze: la sua relazione amorosa con Francesca Verdini. Il vicepremier e la figlia dell’ex parlamentare Denis Verdini fanno coppia fissa da qualche mese e sono inseparabili. I paparazzi li hanno pizzicati più e più volte e sempre i due sono apparsi allegri, sorridenti, felici e innamorati. La differenza di età – lui ha 46 anni, mentre lei ne ha 26 – non sembra assolutamente un problema per loro che si amano alla luce del sole e con passioni.

Ovviamente sul loro conto circolano anche numerosi gossip. E l’ultimo che circola è molto gustoso… Pare che la Verdini abbia un amico intimo molto speciale. Non una persona qualunque ma un ex corteggiatore di Uomini e donne nonché tentatore di Temptation Island. Pare che l’amicizia tra Francesca Verdini e “Mister X” sia davvero profonda. Non è che per caso sono troppo amici? Siete curiosi di sapere di chi stiamo parlando? Continua a leggere dopo la foto









Lui è Rodolfo Salemi. Appunto corteggiatore di Uomini e donne – nello specifico aveva corteggiato Mara Fasone – e tentatore all’ultima edizione di Temptation Island. Salemi è originario di Viareggio ed è uno dei più cari amici di Matteo Gentili. Quest’ultimo, ex fiamma di Paola Di Benedetto, è entrato nella casa del GF 15 nel 2018. Ebbene è anche un caro amico di Francesca Verdini… “La storia d’amore tra Matteo Salvini e Francesca Verdini procede a gonfie vele” scrive Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Continua a leggere dopo la foto





E ancora: “I due sono infatti sempre più innamorati e complici. Gira voce, però, che un ex tentatore di Maria De Filippi, tale Rodolfo Salemi, sia assai attratto da Lady Salvini e che i due siano legati da antica amicizia. Sarà vero?”. Roba bollente. Dunque Matteo Salvini deve iniziare a preoccuparsi seriamente delle amicizie della sua fidanzata? La Verdini, per dire, non ha mai parlato apertamente della sua relazione con Matteo Salvini. Magari solo per riservatezza, per carità. Continua a leggere dopo la foto





Francesca Verdini di sicuro preferisce amare il politico con riservatezza e discrezione. Ma ora come la mettiamo con questa speciale amicizia con Rodolfo Salemi? Ma se la Verdini ha preferito non parlare pubblicamente di Salvini. Elisa Isoardi, la sua ex, ne ha parlato sempre, anche di recente quando ha raccontato il motivo della sua rottura: “La solitudine all’interno della coppia mi ha portata a chiudere. Oggi se mi guardo allo specchio, mi vedo più donna e più saggia”.

