“Le tette di fuori!”. Chiara Ferragni, lo scatto stavolta non piace: social all’attacco

Stavolta Chiara Ferragni ha toppato: il vestito non piace ai fan. Sotto accusa la maglietta indossata dall’influencer che ha acceso la discussione. Chi fra i fan nei commenti la accusa di mettere in mostra il seno (“Bellissimi, ma Chiara hai le tette di fuori ma copritele”), e chi alza critiche più generiche, da “Stavolta il look proprio non mi piace. Sono certa che sopravvivrai lo stesso, ma preferisco l’eleganza” a “Quel top è veramente osceno! Avrai pure i miliardi ma quando non ti vestono altri ti vesti di merd*”.

Gli haters non mancano ("A parte la bruttezza di quello che indossi ultimamente. A parte il tuo look trasandato 🙈A parte gli scatti orribili 🙈A parte il cattivo gusto di postare ste cose in giornate delicate😡 ……… ma ti hanno hackerato il profilo?!?!? sei davvero tu?!? sei talmente di cattivo gusto"), anche dall'estero: "Very rarely she picks the wrong outfit – ha reso noto un follower – but when she does it's disastrous. This one's just awful" (Raramente sceglie il vestito sbagliato, ma quando lo fa è disastrosa. Questo è semplicemente orribile).









Le critiche naturalmente vengono superate dai commenti positivi riguardo al look della famiglia e alla felicità che esprime in ogni scatto. Chiara Ferragni sta trascorrendo un periodo di ferie a Ibiza con il marito Fedez e il piccolo Leone. Nata 7 maggio del 1987 a Cremona, prima di tre figlie. Le sorelle Francesca e Valentina hanno rispettivamente due e cinque anni meno di lei. Dopo avere completato gli studi superiori, Chiara Ferragni si iscrive all'Università Bocconi di Milano.





Deve la sua fama alle sue attività legate alla moda, campo in cui lavora come modella e come fashion blogger. Nell'ottobre del 2009 apre un blog dedicato alla moda e intitolato The Blonde Salad, con la collaborazione del suo fidanzato Riccardo Pozzoli. Il blog viene aperto nonostante la ritrosia iniziale di Pozzoli, geloso delle foto della sua ragazza diffuse su Internet.







Egli, tuttavia, cambia idea dopo essersi trasferito negli Stati Uniti per frequentare a Chicago un master di marketing. Così invita Chiara a dedicarsi al fashion blog fotografandola in prima persona. Così, con un investimento iniziale di circa 500 euro (necessari per l’acquisto di una macchina fotografica e del dominio Internet), il blog inizia a mietere successi, complice anche l’aspetto fisico di Chiara Ferragni, ragazza acqua e sapone bionda e con gli occhi azzurri.

