Anche nel mondo del gossip vale la regola universale per cui due indizi fanno una prova. L’argomento del giorno è ancora la relazione, presunta, inventata, sperata, sognata, tra Taylor Mega e Erica Piamonte. Si è scritto tantissimo in questo senso, sono arrivate smentite, aperture, voci e indiscrezioni. Insomma la parola definitiva su questa vicenda ancora non si sa. Quello che è certo, però, è che negli ultimi due giorni qualcosa è successo.

Il primo tassello, il primo indizio, è che la biondissima influencer abbia proprio ieri smentito un suo fidanzamento con Hormoz Vasfi, l’imprenditore miliardario iraniano, dato come tra i più ricchi del Medio Oriente. “Nessuno mette i piedi in testa a me” aveva detto in occasione di una domanda diretta sul suo profilo Instagram. Allora Taylor Mega è single. E chi c’è nel suo cuore, nei suoi pensieri, nella sua testa? La risposta, velata, arriva oggi. Continua a leggere dopo la foto.









L’ultimo post pubblicato da Taylor Mega è infatti una foto con la sua “amica” Erica Piamonte. Uno scatto di quelli soliti: erotismo alle stelle e sensualità sfrenata. Le due sono infatti in versione topless, solo una mano davanti agli splendidi seni e un fisico assolutamente perfetto, abbronzato, tonico. Fin qui, niente di nuovo. Ma se spostiamo l’attenzione verso la didascalia ecco che compare il secondo tassello del nostro gossip. Le parole scelte dall’influencer non sono casuali: “My Girlfriend”. La mia ragazza, la mia fidanzata. Proprio così e i fan si sono scatenati. Continua a leggere dopo la foto.





Tanto che in molti non si trattengono: “Ma siete insieme” scrive un fan. Nessuna risposta. Quello che è certo è che tempo fa Taylor Mega parlava così: “Non sono lesbica, ma ho avuto molte esperienze con donne, Potrei dire di essere bisex perché fa figo, ma sono troppo real per dire cose per convenienza. Vi dico solo che per me l’amore non ha sesso, non ha età. Potrei innamorarmi di una donna come di un uomo. Potrei innamorarmi di una persona con molti più anni di me come di un ragazzino di 18 anni”. Continua a leggere dopo la foto.

Visualizza questo post su Instagram MY GIRLFRIEND 🤷🏼‍♀️ @mega_swim Un post condiviso da ♛ Taylor MEGA ♛ (@taylor_mega) in data: 13 Ago 2019 alle ore 12:02 PDT





Insomma, se due indizi fanno una prova qui siamo davanti a qualcosa di veramente scottante. Taylor Mega ed Erica Piamonte continuano a tenere banco sui social e nel mondo del gossip. E se con Hormoz Vasfi è finita, o forse addirittura mai iniziata, ecco che c’è il semaforo verde per questa nuova avventura.

