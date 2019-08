“Perché ho lasciato Matteo Salvini”. Elisa Isoardi lo spiega solo ora. E si toglie qualche sassolino

Tempo di crisi di governo, tempo anche di crisi sentimentali. Di oggi, ma soprattutto di ieri. Perché Elisa Isoardi è tornata a parlare d’amore e soprattutto del suo amore naufragato con Matteo Salvini, Ministro dell’Interno che in questi giorni ha deciso di sbaragliare l’estate dei politici e dei cittadini italiani con il famoso ribaltamento del governo Conte. Ma non è la cronaca parlamentare ad interessare la conduttrice della Rai, anzi.

La Isoardi si è raccontata al settimanale specializzato di gossip “Diva e Donna” e parla di lavoro, di progetti futuri, di amore di oggi ma soprattutto di storie di ieri come vi dicevamo. E usa anche parole molto forti per quanti riguarda il suo ex fidanzato, leader della Lega. “Mi stavo annientando nell’attesa. Stavo appesa a lui e questo non era dignitoso”. Insomma, si preannuncia veramente un’intervista scoppiettante. Ecco qui di seguito nuove parole. Continua a leggere dopo la foto.









“Io dovevo badare a me e lui a sé, due vite troppo diverse e impegnative per conciliarsi – racconta Elisa Isoardi, con un tono rammaricato – Mi dicono: ‘Ma sei cretina? Potevi essere la donna del futuro premier’. Conosco i miei limiti e preferisco sbagliare con la mia testa”. Insomma nessun calcolo nella testa della conduttrice ed erede di Antonella Clerici a “La Prova del Cuoco”, che ha deciso di mettere al primo posto la sua felicità, la sua libertà. Cosa che non è da tutti ma che si dovrebbe sempre fare. L’intervista poi continua con delle piccole frecciatine. Continua a leggere dopo la foto.





Come quelle dirette a Matteo Salvini e alla sua nuova fidanzata Francesca Verdini: “Se torna a casa e trova un sorriso, se lo merita. La politica oggi è livore – dice Elisa Isoardi – Noi due, alla fine, non riuscivamo più a scambiarci questo sorriso. Vediamo se riuscirà a starle vicino come non ha fatto con me. E viceversa. Vorrei anche io una Francesca al maschile al mio fianco”. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma, Elisa Isoardi ne ha per tutti e forse si leva anche qualche sassolino dalla scarpa. Ma ovviamente c’è anche il futuro nell’intervista e non può non partire una domanda sul nuovo amore. La conduttrice, però, risponde così: “Magari l’avessi trovato!”.

