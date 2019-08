“Belen incinta”. Stavolta a rompere il silenzio è proprio lei. E Stefano sorride

Dopo settimane di voci e indiscrezioni parla Belen. Le voci di una seconda gravidanza e di un fratellino, o sorellina, in arrivo per Santiago, sembrano trovare più di una conferma. Per questo Belen ha deciso di intervenire. Intervistata dal settimanale ‘Oggi’, Belen Rodriguez risponde: “Work in progress”. La showgirl non conferma né smentisce la gravidanza, ma lascia intendere di essere pronta a mettere al mondo il secondo figlio dopo Santiago, 6 anni, avuto proprio dal ballerino napoletano. Insomma, Belen e Stefano – che sono tornati insieme a maggio dopo tre anni di lontananza – fanno di nuovo sul serio.

“Siamo cresciuti e non perdiamo più tempo a discutere, non abbiamo più voglia di litigare”, spiega Stefano, intervistato insieme a Belen. E lei aggiunge: “Sì, e vogliamo stare insieme fino alla fine dei nostri giorni. Quello che dovevamo sbagliare l’abbiamo sbagliato. Ma la famiglia è importante e deve rimanere unita”. Ma qual è il segreto del loro ritorno di fiamma? Quando si litiga “Ognuno spegne l’altro. Quando uno inizia, l’altro media. Abbiamo imparato qualcosa negli anni, ci siamo fatti vecchi pure noi (ride, ndr), siamo diventati saggi”, dice lei. Continua dopo la foto









Poi l’intervista si fa più “pepata” e i due parlano dei rispettivi pregi e difetti: “Mi piace come De Martino (lei lo chiama così, ndr) si gode la vita, gli basta poco… Quando sono di cattivo umore mi trascina da qualche parte e mi fa tornare felice. Difetti? Ha poca pazienza, ma non con me, con gli altri. Quindi va bene così”. “Se sono tornato qui dopo tre anni e mezzo, è perché di pregi Belén ne ha tanti. Continua dopo la foto





Uno su tutti: Belén è in grado di farti cambiare umore in poco tempo… E il difetto? Non si applica abbastanza. Sai quando a scuola ti dicono: “La bambina è capace, ma non si impegna”. Siccome è donna molto fortunata, riesce a raggiungere grandi risultati senza sforzo. Io sono lo stakanovista della coppia e ogni tanto la sgrido Ma, oltre ai progetti sentimentali, Belen e Stefano hanno anche ambizioni professionali in comune. Continua dopo la foto







Nelle prossime settimane, infatti, debutteranno insieme in tv come conduttori, alla Notte della Taranta, il 24 agosto su Rai 2, e al Festival di Castrocaro il 3 settembre sempre su Rai 2: “Porteremo sul palco l’equilibrio comico che abbiamo nella vita”, dice Stefano. “In tv ci presenteremo come siamo nella realtà, senza recitare. Vogliamo portare energia positiva”. “

