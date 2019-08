Da sempre Francesca Cipriani ama mettere in risalto le sue curve prorompenti. Abiti sexy, mini gonne e vestitini osé, outfit sempre audaci e seno sempre in bella vista. Ma l’ex gieffina quando si mostra in bikini dà sempre il meglio di sé: le ultime foto che ha pubblicato sul suo profilo Instagram stanno facendo impazzire i moltissimi fan.

Francesca si sta godendo delle rilassanti vacanze al mare, tra sole e tanto relax. “È ora di prendere in mano la situazione”: con questa didascalia e con il suo consueto tono ironico ha pubblicato una foto hot sul suo profilo Instagram. Nell’immagine si vede la bella gieffina uscire dal mare e lasciarsi andare a una “strizzatina” al seno. In breve la foto ha raggiunto i 32mila like e centinaia di commenti. Una “bellezza incontenibile”, la definisce un fan. (Continua a leggere dopo la foto)









E ancora un’altro scatto in cui l’ex pupa si mostra con un costume intero color arancio e il seno appena coperto. “Orange ıs the neɯ black – scrive la Cirpiani su Instagram a corredo della fotografia – Commenta con l’emoticon più arancione che hai e 2 di voi domani verranno taggati nelle mie stories. Grazie @beatotemilano per colorare la mia estate”. Nel suo profilo social impazzando le foto in costume. Pezzo intero o bikini, la Cipriani è pronta all’estate. Non mancano le foto più osé. (Continua a leggere dopo la foto)





Tra queste, quella senza reggiseno e la foto di spalle, dove il suo fondoschiena, solo leggermente coperto dall’acqua del mare, ha ricevuto tanti apprezzamenti dai numerosissimi follower.”Sempreeeeeee splendida, super Cipri”, “Wowwwwww che donna”, “Splendida, affascinante, bellissima”, “Hai un seno spettacolare Francesca”, “Che bomba sexy!!!”, scrivono i follower dell’ex pupa. Ma c’è anche chi si diverte a stuzzicarla: “Ci sono più filtri qui che in una lampada abbrozzante per non parlare dei ritocchi fotografici”, si legge tra i commenti. “C’hai più plastica tu nel tuo corpo che le acque del Mar Mediterraneo”, “Complimenti al chirurgo plastico”, scrive un follower aggiungendo un’emoticon con la risata. (Continua a leggere dopo la foto)





Partita dal Grande Fratello nel 2006, e diventata famosa grazie alla partecipazione a programmi come ‘La Pupa e il Secchione’, consacrata alla tv popolare con l’Isola dei Famosi, negli anni la notorietà di Francesca Cipriani è andata di pari passo con l’ostentazione della sua fisicità frutto di diversi interventi estetici. Con l’ultima operazione è passata da una settima a un’ottava misura di seno: “Ho sempre voluto essere una maggiorata e per questo non è la prima volta che intervengo sul mio corpo”, raccontò allora la showgirl al giornalista di DiPiù: “So già che cosa vuole dirmi: Francesca, lei si rifà perché è fragile, insicura e non ci sono limiti. Può essere, anzi magari è proprio così. Ma non vede che bel seno?!”. E quel risultato, adesso, è sotto gli occhi di tutti.“

