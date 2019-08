Vacanze al mare anche per i rappresentanti del Governo. Il vicepremier Luigi Di Maio è stato paparazzato in una caletta di Baja Sardinia, una delle località più rinomate della Costa Smeralda, con la sua compagna Virginia Saba. I due sono stati fotografati in una delle spiagge più esclusive della Sardegna, quella del Pevero, in piena Costa Smeralda, a poche curve di distanza dal Billionaire, il locale di Flavio Briatore, che in queste ore dai suoi account social ha annunciato la sua discesa in politica per risollevare le sorti dell’Italia.

Luigi Di Maio e Virginia Saba si stanno godendo il mare cristallino e il sole della Sardegna e, ovviamente, i paparazzi non li hanno persi di vista un attimo. Bikini e fisico perfetto per lei, che in passato ha giocato nella Virtus Cagliari (basket), mentre lui si mostra con i boxer e una t-shirt per nascondere la pancetta di troppo. (Continua a leggere dopo la foto)









“In spiaggia i fidanzati non fanno che stare appiccicati come due teenager. Se Di Maio e la sua bella volevano mostrare al mondo quanto si amano, a guardare le foto di queste pagine ci sono riusciti, e pazienza se le malelingue sussurrano che tra i due ci sia più marketing che passione”, si legge sul settimanale Oggi, che ha pizzicato la coppia e mostra le foto in esclusiva. La vacanza della coppia è poi proseguita verso il sud della Sardegna (Virginia è nata e cresciuta a Cagliari), dalla frenesia della Costa Smeralda alla tranquillità dell’isola di San Pietro. Il vicepremier è arrivato a Carloforte, accompagnato dalla fidanzata Virginia Saba, ma non riuscito a sfuggire agli obiettivi degli smartphone utilizzati per immortalare una visita davvero inaspettata. (Continua a leggere dopo la foto)





Come racconta La Nuova Sardegna Di Maio è apparso nella sua versione casual, in bermuda e maglietta, e decisamente rilassato, perlomeno quando si è concesso una pausa in uno degli affollati bar del fronte mare carlofortino. Il viaggio del vicepremier era stato annunciato qualche giorno fa, quando si era sparsa la voce che sarebbe arrivato a Cagliari per incontrare gli attivisti del Movimento 5 stelle. Poi, la capatina a Carloforte nella speranza di riuscire a staccare la spina durante la crisi di governo che potrebbe costare cara al Movimento, di cui è capo politico. (Continua a leggere dopo la foto)





Non è la prima volta che Di Maio sceglie la Sardegna da quando fa coppia con Virginia Saba. Come detto, i due avevano trascorso sull’isola le ultime vacanze di Natale e qualche giorno fa erano stati paparazzati più volte in Costa Smeralda . La passione sembra assolutamente reale. “Mi sono innamorata del suo coraggio e della sua dolcezza. Un ragazzo di 33 anni che sta facendo tanto e riesce a mantenersi così gentile rivela una capacità fuori dal comune”, raccontava poco tempo Virginia in un’intervista rilasciata a un settimanale di gossip.

