“Nessuno mi tiene testa”. Taylor Mega parla del suo fidanzamento. E non usa mezzi termini

Stavolta a parlare della sua vita privata è direttamente lei, Taylor Mega. Non servono siti di gossip, settimanali tematici, esclusive o indiscrezioni inventate. Parla lei, chiaro e tondo, una volta per tutte. E fa ricredere tutti quanti. Perché nel bel mezzo di una sua sessione di direct su Instagram, la bionda influencer risponde veramente a qualsiasi cosa. Anche alla domanda più indiscreta: “Sei fidanzata?”. E lei risponde senza paura.

E soprattutto senza peli sulla lingua. “No. Nessuno tiene testa a Taylor Mega”, ha scritto. Eppure ci sembrava ormai cosa acclarata che fosse fidanzata con un uomo molto riservato e molto ricco. Stiamo parlando di Hormoz Vasfi, imprenditore che ha qualcosa come 30 anni di più rispetto a lei. Di lui sappiamo pochissimo visto che non ama molto i riflettori dello spettacolo e non figura quasi mai nelle foto che pubblica la ragazza. Continua a leggere dopo la foto.









Quello che è certo è che questo presunto fidanzato di Taylor Mega sia uno degli uomini più ricchi del Medio Oriente. I due erano stati visti insieme prima in Costa Smeralda e poi in Corsica, dove si sono rilassati in una veloce vacanza. Così il mondo del gossip si era scatenato dando per fatto il fidanzamento, confermando una voce che ormai corre da mesi. E il ricco Hormoz Vasfi magari non comparirà mai nelle foto dell’influencer, ma per molti era lui la fonte di sostentamento di quello stile extra lusso della vita della bionda, tutta gioielli e hotel di lusso. Continua a leggere dopo la foto.





Di pochi giorni fa, infatti, era la notizia per cui Taylor Mega aveva fatto arrivare direttamente sulla sua barca una massaggiatrice. Non sia mai che il turno di massaggi giornaliero andasse saltato, poi le sue curve, il suo fisico, il suo corpo perfetto lo accuserebbero troppo. Ed ecco che lo scatto è diventato virale. Come d’altronde tutti quelli in cui sfoggia la sua mercanzia in quanto a sensualità e bellezza, con scatti erotici e da capogiro. Continua a leggere dopo la foto.





La risposta di Taylor Mega però non lascia scampo ad equivoci: il miliardario iraniano è stata tutta un’invenzione del gossip. Ma stiamo di fronte ad un nuovo caso alla Caltagirone? Ovviamente no, perché Hormoz esiste veramente. Però qualcosa, sotto sotto, non sembra filare.

