Giulia Cavaglia, spacco vertiginoso e sexy. Ma tutti notano quel particolare

Sembrano lontanissimi i tempi in cui Giulia Cavaglia sceglieva Manuel Galiano nella puntata finale della stagione 2018-19 del Trono Classico di Uomini e donne. La loro frequentazione è poi durata solo qualche settimana, anche se le ragioni della rottura-lampo ancora non sono chiare dato che, nell’intervista a Raffaella Mennoia, i due hanno dato una versione dei fatti diversa: lei ha confermato il tradimento di Manuel a Ibiza, mentre lui ha parlato dell’ex tronista come di una persona interessata solo ad aumentare il numero di followers su Instagram.

Quello che è certo è che Giulia Cavaglia non sembra particolarmente addolorata dalla separazione. Sensuale e peperina, Giulia Cavaglia tiene alto l’interesse dei followers regalando – su Instagram – scatti ammiccanti e passionali. Un risveglio dei sensi continuo che genera lusinghe ma anche qualche critica. Come nel caso dell’ultimo post. Incantevole in un lungo abito rosso, Giulia siede su una panchina: lo spacco profondissimo scopre le gambe, lasciando intravedere l’intera coscia. Continua dopo la foto









Sguardo ammiccante e labbra socchiuse rendono il tutto ancor più sexy. Magnifica”, “Mozzafiato”, – piovono complimenti – “Ma quanta roba sei”, “Fenomenale”, “Complimenti, sei bellissima. E che fisico e che coscia lunga, e una pelle liscia, sei fantastica e molto sexy, da rimanere a bocca aperta. Sei uno spettacolo della natura”. Ma mentre in molti rimangono affascinati dalla bellezza di Giulia, un attentissimo follower nota: “Perché i piedi così sporchi?!!”. Continua dopo la foto





Se l’esternazione lascia perplesso un altro utente che chiede: “Sporchi?”, la risposta della Cavaglia non si fa attendere: “È sabbia!”, risponde la tronista facendosi una risata. Neanche dei minuscoli granelli sfuggono all’attenzione dei fan. Fan che da diverse settimane i telespettatori di Uomini e Donne stanno seguendo con curiosità l’evoluzione del rapporto tra Giulia Cavaglià e Pietro Zamas, un calciatore delle serie minori. Continua dopo la foto







La coppia è stata avvistata più volte insieme e, come segnalato dal Vicolo delle News, anche negli ultimi giorni è apparsa in alcune Instagram Stories di amici. Sembra certo che i due abbiano partecipato alle stesse feste, dopo che in passato avevano trascorso insieme pomeriggi al mare o in piscina. La Cavaglià, al momento, preferisce però mantenere il basso profilo in merito a questa frequentazione, tanto da non avere ancora cominciato a seguire Pietro su Instagram. Ai fan più attenti, però, non sono sfuggiti alcuni like alle foto del calciatore e qualche breve commento dall’una o dell’altra parte.

