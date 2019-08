I più esperti, e soprattutto appassionati di sport, lo ricorderanno come calciatore. Per altri è invece un volto di Temptation Island Vip. Stiamo parlando di Stefano Bettarini, nome del calcio visti i suoi trascorsi in Serie A, ma soprattutto dello spettacolo, poiché ha partecipato a programmi e reality show, per ultimo quello di Canale 5. Si torna a parlare di lui per le parole che ha rilasciato in un’intervista esclusiva al settimanale di gossip “Nuovo TV”.

Su queste colonne è tornato a parlare della sua giovane compagna Nicoletta Larini, che abbiamo visto sull’isola tentatrice, e del rapporto speciale che c’è tra di loro, guardando al futuro, alla famiglia e alla possibilità addirittura di diventare papà: “Insieme stiamo benissimo, lei dà un valore aggiunto alla mia vita”. Continua a leggere dopo la foto.









Le parole di Stefano Bettarini, però, non sono tutte di miele, ci sono anche alcune dichiarazioni da studiare, come questa ad esempio: “Per ora, però, mi è impossibile dire che Nicoletta è la donna della mia vita. Nessuno può sapere che cosa ci riserva il futuro. Come si dice? Finché la barca va, lasciamola andare!”. Il quarantasettenne, originario di Forlì, ha infatti ventidue anni di differenza rispetto alla giovane Nicoletta Larini, per questo quando si parla di figli lui risponde così: “Io ho già due figli grandi e non mi ci vedo a ricominciare da capo”. Continua a leggere dopo la foto.





“Anche quando io e Nicoletta ne parliamo, finiamo sempre col dirci che così stiamo benissimo: possiamo andare a fare un viaggio, possiamo stare fuori quanto vogliamo. Certo, in futuro mai dire mai”. Stefano Bettarini parla poi anche di futuro, con i suoi prossimi impegni professionali, argomento su cui qualcosa bolle: “Per ora non anticipo nulla. Nel periodo estivo mi dedico a me stesso e ai miei affetti. Per quanto riguarda il lavoro si vedrà a Settembre!”. Continua a leggere dopo la foto.





Chissà cosa penserà Nicoletta Larini delle parole di Stefano Betterini. Su di lei si erano già scatenati i follower: “Senza nessuna polemica…ma oltre a seguire Stefano in tutto quello che fa e stare dietro alla sua vita, tu che fai? Di che ti occupi?” le aveva scritto ironicamente un fan. Lei fu letale: “Non sono tenuta a dire a nessuno cosa faccio o cosa non, già il fatto che te lo chiedano, bassezza totale”.

“Ti auguro il peggio”. Accuse e insulti a Sonia Bruganelli per l’ultimo video