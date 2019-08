Ilary Blasi, karaoke “porno” alla festa di Teo Mammucari. Che siparietto

Ancora Ilary Blasi protagonista delle cronache di gossip, ancora la bella conduttrice a riempire le pagine dei siti di informazione. Non c’è un giorno infatti che l’ex letterina di Passaparola non faccia parlare di sé, che sia uno scatto rovente, una dedica strappacuore alla sua famiglia o qualche vicissitudine social. Stavolta protagonista insieme a lei è il collega, e anche intimo amico, Teo Mammucari, con il quale aveva condiviso la conduzione a Le Iene.

Il conduttore ha compiuto infatti cinquantacinque anni e ha deciso di festeggiare a Sabaudia, metà in cui sempre Francesco Totti e famiglia passano le vacanze. Ovviamente c'erano anche loro al compleanno, in una serata all'insegna dell'amicizia e del divertimento. Fino a quando il comico e conduttore romano ha deciso di intrattenere tutti i suoi invitati nel modo in cui più gli era congeniale: cantando e facendo ridere tutti quanti.









Così Teo Mammucari ha invitato a cantare al karaoke Ilary Blasi. E qui è partita la corrida. L'invito era quello di cantare "Nel blu dipinto di blu", il capolavoro di Domenico Modugno. La moglie di Francesco Totti inizia a cantare ma viene subito interrotta dal collega. Tutti in sala applaudono, ma Teo non sembra proprio essere d'accordo e arriva con la sua sferzante ironia a dare un giudizio alle sua performance canora: "Ma quale brava? Hai stonato di brutto, come non s'è mai sentito, e avevi un tono della voce da film porno".





E la bella Ilary Blasi ne aveva combinata un'altra pochi giorni fa, sempre a Sabaudia. Aveva infatti presentato un anziano signore, di nome Bortolo, a tutti i suoi followers, lasciandogli il numero di telefono dell'uomo e dichiarando: "Per qualsiasi cosa potete rivolgervi a lui. Bortolo lascia in diretta il numero di telefono così ti chiamano". Forse voleva fare un favore lavorativo e professionale Bortolo, ma invece ha scatenato gli scherzi telefonici e le chiamate con anonimo. Tanto che è dovuta intervenire il giorno dopo dicendo: "Bortolo non ha dormito tutta la notte, non telefonate gli più, lasciatelo in pace i miei follower sono educati sai".





Ma torniamo alla serata di Teo Mammucari. Ilary Blasi ci ha riprovato cantando “Ti Lascerò”, brano di Anna Oxa e Fausto Leali. Ma anche stavolta il comico non riesce a trattenersi: “È imbarazzante, ‘sta cosa”. E ancora tutti giù a ridere, per quella che rimarrà per tutti una serata assolutamente da ricordare.

