“Tutti questi soldi?!”. Chiara Ferragni e Fedez, il conto della serata è salatissimo. E reagiscono male

Ricordate Luis Sal, lo youtuber più famoso d’Italia che è in vacanza con Fedez e Chiara Ferragni? Ecco, non ha solo pubblicato il suo ultimo singolo musicale, ha anche pubblicato direttamente su Instagram uno scatto abbastanza strano e particolare della coppia più seguita, criticava e invidiata d’Italia. Le facce dei due sono tutto un programma e più avanti vi sveleremo a cosa dobbiamo questa smorfia, che mai avevamo visto sul loro volto.

La strana comitiva si trova in giro tra yacht, cene e party assolutamente esclusivi, a cui riescono a partecipare anche i followers vista la quantità incredibile di foto e post che ogni giorno assediano i profili social dei protagonisti di questa vacanza. L’ultima foto, quella incriminata che vi dicevamo all’inizio, viene ancora una volta da una serata mondana, ancora una volta da Ibiza, la capitale del divertimento e dell’estate. Scopriamo cosa è successo. Continua a leggere dopo la foto.









È la classica serata di divertimento, musica e gente esclusiva. Chiara Ferragni e Fedez si stanno divertendo con i loro amici quando, ad un certo punto, chiedono il conto per pagare e andarsene via. Proprio come tutti i comuni clienti di ogni posto. Eppure Fedez neanche un anno fa cantava così insieme allo zio J-Ax: “Entriamo senza pagare, ci guarda tutto il locale”. Sì, stavolta vi guarda tutto il locale e anche tutto il web, ma solo per colpa dell’espressione abbastanza perplessa per non dire stupita o addirittura infastidita della fashion blogger. Continua a leggere dopo la foto.





Insomma sembra proprio che il conto sia stato particolarmente salato, anche per una coppia come quella di Ferragni e Fedez che, insomma, fattura tantissimo e non ha di certo problemi ad arrivare a fine mese. Lui Sal si è limitato a scrivere: “Il conto” come didascalia dello scatto, mentre la coppia, all’inizio, non ha commentato. Quando però la foto è finita sul profilo Instagram di “Trash Italiano” ecco che la fashion blogger è dovuta intervenire. Continua a leggere dopo la foto.





E lo ha fatto scherzando, usando l’ironia: “E nel conto non c’erano neanche Evian by Chiara Ferragni” ha scritto, facendo riferimento alla famosa acqua che ha creato. E che costa veramente tantissimo. Insomma, si risponde con ironia e divertimento. Ma chissà chi ha pagato. Forse è stato Fedez, che infatti ancora non parla.

