Kate Middleton in pantaloncini è una visione: il segreto della sua forma smagliante

Kate Middleton, un nome, una garanzia. La bella moglie del principe William, che da quel che dice il gossip, avrebbe chiuso i rapporti con Meghan Markle (che non l’ha invitata al compleanno di 38 anni) è più in forma che mai. Ma come fa a essere così perfetta? Ovviamente, riguardo la perfezione fisica, ci riferiamo alle ultime foto, quelle circolate questa estate che hanno mandato in tilt i fan. Kate Middleton e William sono andati in vacanza ai Caraibi, per la precisione, per le loro vacanze reali hanno scelto una piccola isola abitata da appena 500 abitanti.

Sole, mare meraviglioso, spiagge, silenzio e solitudine: sono questi gli ingredienti della vacanza dei duchi. Pur avendo scelto una meta fuori dal mondo, i due sono stati pizzicati dai paparazzi che, per la gioia di tutti, hanno immortalato Kate in bikini. Addio vestiti castigati, addio austerità: Kate Middleton è stata sorpresa in costume da bagno e con un fisico da dea.









Che fosse bella, lo sapevamo tutti. Ma che avesse questo fisico qua, no. Ma come fa dopo 3 figli ad avere questa forma fisica strepitosa? Il merito sarebbe tutto di una dieta quotidiana molto particolare. Come tanti sanno, dopo le gravidanze la duchessa di Cambridge si era affidata alla dieta Parker, ma negli ultimi mesi, secondo il Daily Mail, avrebbe deciso di cambiare il suo regime alimentare. I risultati dei suoi sforzi sono stati sotto gli occhi di tutti durante la regata di beneficienza a cui ha preso parte insieme a William.





In quell'occasione la Middleton si è mostrata in pantaloncini e ha fatto vedere a tutti le sue gambe perfette. Toniche, magre, tornite. Ma insomma andiamo al dunque: che diavolo mangia per essere così? La sua giornata inizia con un frullato a base di spirulina, matcha, spinaci, lattuga romana, mirtilli, cavolo e coriandolo. Mangia moltissime verdure e proteine magre. Pare vada pazza per le insalate fresche, ma anche per i cibi piccanti. Ma c'è un prodotto che non manca mai sulla sua tavola.





Il piatto che non manca mai sulla tavola della duchessa di Cambridge è il chutney, una salsa speziata la cui ricetta è stata tramandata dalla nonna alle nipoti. Pare che il suo chutney abbia conquistato anche la Regina Elisabetta. In un documentario Kate ha svelato di averla preparata quando venne invitata dalla Regina a trascorrere il primo Natale con la Royal Family. Se i risultati sono quelli raggiunti da lei, dobbiamo imparare quanto prima a prepararlo anche noi.

