Paola Barale irriconoscibile: lo scatto su Instagram lascia tutti basiti

Paola Barale, il cambiamento fisico lascia di stucco i fan. Paola Barale è diventata famosa come showgirl negli anni ’80 per la sua incredibile somiglianza a Madonna. Ha mosso i suoi primi passi in televisione facendo la valletta di Mike Bongiorno poi, pian piano si è fatta strada ed è diventata una vera e propria conduttrice. Oggi la Barale si vede sempre meno in televisione: si concede solo per qualche intervista. In compenso è molto attiva sui social dove condivide coi follower gli scatti della sua vita quotidiana.

È proprio dopo aver visto uno degli ultimi scatti che i fan sono rimasti a bocca aperta per la trasformazione di Paola. La foto in questione la ritrae con un abitino cortissimo, una giacchetta nera scintillante e degli stivali da cow-girl azzurri. Ma come si è conciata? Hanno pensato i fan dopo aver visto lo scatto. Tirate un sospiro di sollievo: c’è un motivo se Paola Barale si è vestita così… Quale? Ve lo diciamo subito… Continua a leggere dopo la foto









La Barale ha partecipato a uno spettacolo teatrale dal titolo “Se devi dire una bugia dilla grossa”, al Festival Verezzi. E quello strano abbigliamento era un costume di scena. Nella didascalia Paola Barale ha scritto: “Anche ieri sera una gran bella serata al Festival Verezzi con #Se devi dire una bugia dilla grossa, qui al tel con il mio amante (ma solo in scena😜). Grazie per il vostro affetto… felici di avervi fatto divertire”. Tanti i commenti dei fan che sono felici di rivederla “in pista”. Continua a leggere dopo la foto





“Stasera ci sarò anche io! – ha scritto qualcuno – Adoro Verezzi e vedere te in veste attrice di teatro, è una buona occasione per tornare. In bocca al lupo e complimenti! Bella e sicuramente brava”, “Sei bella, brava, simpatica e vera…l’affetto è tutto meritato”, “Fantastica commedia, fantastici tutti… Mi siete veramente piaciuti”, sono stati altri commenti. La commedia ha riscosso un grande successo anche perché ha fatto ridere a crepapelle il pubblico. Continua a leggere dopo la foto





Tutti felici di rivedere sul palco la bella Paola Barale, ex moglie dell’opinionista di Uomini e donne Gianni Sperti. I due sono stati legati per circa 6 anni. Si sono conosciuti a Buona Domenica e per loro è stato subito colpo di fulmine. Nel 1999 si sono sposati ma il loro matrimonio è durato solo fino al 2002. Il divorzio ha lasciato il segno e ha scioccato Gianni Sperti che, come ha dichiarato, si è ripreso solo grazie all’aiuto di Maria De Filippi.

Raz Degan, la svolta. Chi è la sua nuova bellissima (e famosa) compagna. E ora sì: Paola Barale è davvero il passato