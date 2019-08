Maria De Filippi, segreto bomba: come si guadagnava da vivere prima della tv

Maria De Filippi è la regina indiscussa della televisione italiana. La sua carriera è stata un’ascesa continua e oggi la De Filippi detiene lo scettro della tv. Ma la sua vita, prima del piccolo schermo, era molto diversa. Sapete cosa faceva prima di essere la donna amata e potente che è oggi? Maria De Filippi era una donna “normale” e faceva lavori normali. Sì, lo ammettiamo, anche per noi è difficile immaginare Maria De Filippi in una veste diversa da quella attuale. Eppure Maria ha un passato insospettabile.

La 57enne piemontese, infatti, ha sperimentato svariate e umili esperienze professionali, è stata lei stessa a raccontarlo durante un'intervista a Radio Deejay. Esatto, prima della televisione, la moglie di Maurizio Costanzo ha fatto lavori umili e mal pagati. E oggi è quella che è. Ebbene, fortunata lei. E brava. Perché ha saputo costruirsi una carriera di tutto rispetto partendo da zero. Ma qual è questo misterioso impiego che la De Filippi ha svolto prima di diventare la regina di "C'è Posta per te" e di "Uomini e donne"?









Ebbene, vi stupirà. Maria De Filippi non è l'unica donna del mondo dello spettacolo ad aver fatto altro prima di approdare in tv. Ma Maria De Filippi è Maria De Filippi. E immaginarla come fattorina di un negozio di fiori ci lascia a bocca aperta. Sì, Maria era una fattorina. Per la precisione, nel periodo delle festività natalizie Maria De Filippi effettuava consegne domiciliari a Pavia, la sua città natale. Si occupava di consegne…





Il fiore all'occhiello di Pier Silvio Berlusconi, che quest'anno sta conducendo più di una trasmissione tv, faceva consegne floreali. E ricorda il suo passato con gioia. "Sarebbe bello risentire la proprietaria del negozio di fiori…", ha detto a Rudy Zerbi che l'ha intervistata. Siete stupiti vero? Anche noi. Un esordio a dir poco inconsueto. Eppure è questo il segreto del passato di Maria De Filippi… Faceva un lavoro impensabile e lo faceva per portare a casa qualche soldo.





Di recente era emerso un altro segreto del passato di Queen Mary che lei stessa ha svelato a Di Più Tv: “Alla fine del viaggio in Corsica, avevo finito i soldi e così sono tornata chiedendo un passaggio a un ragazzo che avevo conosciuto lì in vacanza. Quel ragazzo, ricordo, era di Sondrio, però doveva passare da Pavia, la mia città. Ebbene, dopo avere fatto con lui la traversata in traghetto fino a Savona, sono tornata da Savona a Pavia in autostrada su una Vespa 125, seduta dietro di lui. Non ho mai detto ai miei genitori che avevo viaggiato in Vespa in autostrada per centosessanta chilometri, per giunta con un ragazzo che era praticamente uno sconosciuto”.

