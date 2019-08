Laura Chiatti da esposizione: scollatura vertiginosa e seno in mostra

Laura Chiatti è una delle attrici italiane più belle. Compagna del collega Marco Bocci, è madre felice di Enea e Pablo, rispettivamente di 4 e 3 anni. Di recente, però, l’attrice è stata vittima degli haters che si sono scatenati a causa di una foto che Laura ha postato su Instagram. Il motivo? La Chiatti non ha le ascelle ben depilate. Probabilmente i leoni da tastiera, sempre pronti a giudicare e a criticare, dimenticano che Laura, prima di essere una donna meravigliosa e un’attrice fantastica, è una persona normale.

E a volte le persone normali dimenticano di depilarsi… Ma la Chiatti non è certo una che sta lì zitta a farsi parlar dietro. E ha replicato agli haters postando una nuova foto con una didascalia ironica. Scollatura vertiginosa, seno prorompente in bella vista, turbante in testa. Sensualissima. Splendida. “La mia depilazione ascellare migliora”, scrive Laura Chiatti. E zittisce chi l’aveva criticata. Continua a leggere dopo la foto









I suoi follower apprezzano quel gesto e commentano: “Allora sai essere anche simpatica”, scrive qualcuno. E un altro: “Grazie, perché tanta gente non ci dormiva di notte”, scrive un altro sostenitore. “Ahhhh, beata solidarietà femminile!”, in tanti la difendono. “Ci vorrebbero molte più Donne come te!”, si legge ancora. “Te saresti meravigliosa anche con un cespuglio di baffi”, “Io proporrei di far crescere un bel ciuffo rasta”, “Sei bella anche con l’ascella pezzata”. Sono tutti con lei. Continua a leggere dopo la foto





Laura Chiatti è una donna che piace. Al momento l’attrice ha messo da parte i suoi impegni lavorativi per dedicarsi completamente ai figli e alla famiglia. Ironica e talentuosa, la sua bellezza perfetta non è certo l’unica delle sue doti. Ma è certo una di quelle doti che non passa inosservata. Ma la critica alle ascelle non è l’unica che è stata mossa alla Chiatti. Di recente era stata presa di mira per un’altra foto che la ritraeva all’ombra della sua stanza da letto, stesa di fianco al figlio Enea. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram La mia depilazione ascellare migliora 😂😂😂 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 10 Ago 2019 alle ore 6:53 PDT

Visualizza questo post su Instagram Sole non ti temo 😂😂😂 Un post condiviso da laurachiatti82 (@laurachiatti82) in data: 11 Lug 2019 alle ore 12:27 PDT

“Tuo figlio sarà viziato” aveva subito commentato qualcuno. “E Bocci con chi dorme?”, scrive un altro follower. Ma anche in quella occasione Laura non era rimasta in silenzio: “Vizierò i miei figli per tutta la vita. Ho dormito con i miei genitori fino a 13 anni e sono sanissima”. Tra i tanti commenti, però, c’erano anche quelli di persone che erano d’accordo con lei. E i leoni da tastiera muti.

