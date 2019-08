“Lotterò per lui”. Paola Caruso, la triste dichiarazione a un anno dalla nascita del figlio

Paola Caruso è una mamma felice: l’amore di suo figlio le riempie la vita di gioia. Ma c’è qualcosa che proprio non le va giù. Il padre di suo figlio, Francesco Caserta, non collabora minimamente al mantenimento del figlio Michele. E la Caruso è davvero stanca di fare tutto da sola. La ex Bonas di Avanti un altro e l’imprenditore si sono lasciati poco dopo che lei aveva scoperto di essere incinta e da allora si sono spesso scontrati via social. Caserta non ha mai conosciuto il figlio e non ha alcuna intenzione di farlo, almeno questo è quel che sembra dall’esterno.

Paola Caruso, forse per far crescere suo figlio con un padre, aveva provato più volte a riavvicinarsi a Caserta. Gli aveva lanciato appelli, per esempio. Ora, però, è stufa. E sembra decisa a farsi valere in altro modo. Ma come stanno le cose tra Paola Caruso e Francesco Caserta? Lo ha raccontato la showgirl al settimanale Mio. Cosa ha fatto sapere. Continua a leggere dopo la foto









“Da dodici mesi non mi dà un euro – ha svelato con rabbia -. Non ha mai avuto neppure il pensiero di comprare, che so, un ciuccio o un banale peluche. Non mi ha mai dato nulla, ma non finirà così. Sono decisa ad andare fino in fondo. Non per me, perché io sto bene, ma mi dispiace per il mio bimbo. Ogni bambino avrebbe diritto ad avere una famiglia e un papà”. È passato un anno da quando Paola Caruso è diventata mamma e la situazione non è certo migliorata. E ora Paola Caruso dice che lotterà per suo figlio, affinché sia un bimbo felice. Un bimbo cui non manchi nulla. Continua a leggere dopo la foto





Intanto Francesco Caserta non sembra per nulla spaventato dai provvedimenti che la Caruso ha intenzione di prendere. E fa la sua vita. Secondo il gossip, l’imprenditore sarebbe legato da qualche tempo a Raffaella Fico. Paola Caruso invece è single, anche se è stata avvistata spesso in compagnia di Moreno Merlo, cioè un ex protagonista di Temptation Island. Interrogata sulla loro relazione, la Caruso non si è voluta sbilanciare più di tanto. Continua a leggere dopo la foto





“Moreno è un caro amico, ci stiamo conoscendo – ha detto -. Ancora è presto per sbilanciarsi. Sono mamma e preferisco andarci cauta. È una bella persona, poi si vedrà!”. Moreno, però ha conosciuto il figlio di Paola e questo sembra davvero un bel segno… “Michelino gli piace, gioca insieme a lui, stiamo bene” ha detto Paola che qualche giorno fa ha fatto una dedica al figlio: “Ogni giorno cresci sempre di più. Ora mi sorridi e il tuo sorriso è la mia forza. Sei la mia vita figlio mio….c’è la metto tutta…dedico ogni mio respiro a te”.

“Sempre col cu*o all’aria”. Paola Caruso, l’ultimo scatto social scatena la polemica